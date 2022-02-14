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Ümit Özdağ: Ekonomik kriz sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor
Ümit Özdağ: Ekonomik kriz sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Ekonomik kriz de sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor. Bu insanlar ülkelerine dönmeden Türkiye'nin ekonomik... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T01:33+0300
2022-02-14T01:37+0300
politika
ümit özdağ
sığınmacı
suriyeli
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da partililerle buluştu.Özdağ, bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Suriyelilerin varlığının ülkenin ekonomik şartlarını ağırlaştırdığını savundu.Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa'nın Suriyeli sığınmacıların en yoğun olduğu illerin başında geldiğini belirten Özdağ, şöyle devam etti:Özdağ, Suriyelileri ülkelerine göndermekle ilgili projelerini vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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ümit özdağ, sığınmacı, suriyeli

Ümit Özdağ: Ekonomik kriz sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor

01:33 14.02.2022 (güncellendi: 01:37 14.02.2022)
© AA / Murat Kaynak Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA / Murat Kaynak
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Ekonomik kriz de sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor. Bu insanlar ülkelerine dönmeden Türkiye'nin ekonomik krizini aşması mümkün olmadığı gibi daha da büyük felaketler ülkemizin başına kaçınılmaz olarak gelecek" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da partililerle buluştu.
Özdağ, bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Suriyelilerin varlığının ülkenin ekonomik şartlarını ağırlaştırdığını savundu.
Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa'nın Suriyeli sığınmacıların en yoğun olduğu illerin başında geldiğini belirten Özdağ, şöyle devam etti:

"Bu illerimizde kayıtlı ve kayıtsız 3 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. Ekonomik kriz de sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor. Bu insanlar ülkelerine dönmeden Türkiye'nin ekonomik krizini aşması mümkün olmadığı gibi daha da büyük felaketler ülkemizin başına kaçınılmaz olarak gelecek."

Özdağ, Suriyelileri ülkelerine göndermekle ilgili projelerini vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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