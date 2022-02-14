https://tr.sputniknews.com/20220214/umit-ozdag-ekonomik-kriz-siginmacilarin-varligiyla-daha-da-agirlasiyor-1053801782.html

Ümit Özdağ: Ekonomik kriz sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor

Ümit Özdağ: Ekonomik kriz sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Ekonomik kriz de sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor. Bu insanlar ülkelerine dönmeden Türkiye'nin ekonomik... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T01:33+0300

2022-02-14T01:33+0300

2022-02-14T01:37+0300

politika

ümit özdağ

sığınmacı

suriyeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104035/04/1040350470_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c6ee5c84a208374a09c1a6330da2ad48.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da partililerle buluştu.Özdağ, bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Suriyelilerin varlığının ülkenin ekonomik şartlarını ağırlaştırdığını savundu.Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa'nın Suriyeli sığınmacıların en yoğun olduğu illerin başında geldiğini belirten Özdağ, şöyle devam etti:Özdağ, Suriyelileri ülkelerine göndermekle ilgili projelerini vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ümit özdağ, sığınmacı, suriyeli