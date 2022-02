Araştırma: Nehirlere karışan tıbbi ürünler ve ilaçlar küresel sağlığı tehdit ediyor

© AFP 2022 / AMIR MAKAR

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin York Üniversitesinde yapılan ve 'Proceedings of the National Academy of Sciences' adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, dünya genelinde nehirlerdeki ilaç ve tıbbi ürünlerin insan sağlığı ve çevre açısından ciddi tehlike yarattığı kaydedildi.