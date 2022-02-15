Araştırma: Nehirlere karışan tıbbi ürünler ve ilaçlar küresel sağlığı tehdit ediyor

© AFP 2022 / LUIS ACOSTA

En kirli alanlar arasında ise büyük ölçüde düşük ve orta gelirli ülkeler ve kanalizasyon boşaltma, kötü atık su yönetimi ve ilaç üretiminin olduğu bölgeler yer alıyor. Pakistan, Bolivya ve Etiyopya'daki nehirler, en kirli alanlar arasında yer aldı.