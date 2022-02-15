Türkiye
Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen hakkında karar
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220215/1053854189.html
Araştırma: Nehirlere karışan tıbbi ürünler ve ilaçlar küresel sağlığı tehdit ediyor
Araştırma: Nehirlere karışan tıbbi ürünler ve ilaçlar küresel sağlığı tehdit ediyor
Dünya genelindeki nehirlerde yapılan araştırmada, nehirlerde bulunan atıkların ve tıbbi ürünlerin insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verdiği ortaya çıkarıldı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T12:23+0300
2022-02-15T12:24+0300
multimedya
araştırma
nehir
kirlilik
çevre kirliliği
plastik kirlilik
deniz kirliliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053853865_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bedaec0054b91b764271c6033f8d5211.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053853865_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5f95bd7657f3bac35b95b0b680fbd211.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, araştırma, nehir, kirlilik, çevre kirliliği, plastik kirlilik, deniz kirliliği

Araştırma: Nehirlere karışan tıbbi ürünler ve ilaçlar küresel sağlığı tehdit ediyor

12:23 15.02.2022 (güncellendi: 12:24 15.02.2022)
Abone olGoogle news
Dünya genelindeki nehirlerde yapılan araştırmada, nehirlerde bulunan atıkların ve tıbbi ürünlerin insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verdiği ortaya çıkarıldı.
© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL

Küresel ölçekte gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalar arasında yer alan araştırmada, dünya genelindeki nehirlerde yaygın biçimde parasetamol, nikotin ve kafein ile epilepsi ve diyabet ilaçları tespit edildi.

Dünya genelindeki nehirlere karışan ilaçlar ve farmakolojik ürünlerden kaynaklanan kirliliğin, çevresel ve küresel sağlığa ciddi tehdit oluşturduğu bildirildi.

Küresel ölçekte gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalar arasında yer alan araştırmada, dünya genelindeki nehirlerde yaygın biçimde parasetamol, nikotin ve kafein ile epilepsi ve diyabet ilaçları tespit edildi.Dünya genelindeki nehirlere karışan ilaçlar ve farmakolojik ürünlerden kaynaklanan kirliliğin, çevresel ve küresel sağlığa ciddi tehdit oluşturduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye
1/8
© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL

Küresel ölçekte gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalar arasında yer alan araştırmada, dünya genelindeki nehirlerde yaygın biçimde parasetamol, nikotin ve kafein ile epilepsi ve diyabet ilaçları tespit edildi.

Dünya genelindeki nehirlere karışan ilaçlar ve farmakolojik ürünlerden kaynaklanan kirliliğin, çevresel ve küresel sağlığa ciddi tehdit oluşturduğu bildirildi.

© AFP 2022 / AMIR MAKAR

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin York Üniversitesinde yapılan ve 'Proceedings of the National Academy of Sciences' adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, dünya genelinde nehirlerdeki ilaç ve tıbbi ürünlerin insan sağlığı ve çevre açısından ciddi tehlike yarattığı kaydedildi.

BBC&#x27;de yer alan habere göre, İngiltere&#x27;nin York Üniversitesinde yapılan ve &#x27;Proceedings of the National Academy of Sciences&#x27; adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, dünya genelinde nehirlerdeki ilaç ve tıbbi ürünlerin insan sağlığı ve çevre açısından ciddi tehlike yarattığı kaydedildi. - Sputnik Türkiye
2/8
© AFP 2022 / AMIR MAKAR

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin York Üniversitesinde yapılan ve 'Proceedings of the National Academy of Sciences' adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, dünya genelinde nehirlerdeki ilaç ve tıbbi ürünlerin insan sağlığı ve çevre açısından ciddi tehlike yarattığı kaydedildi.

© AFP 2022 / KHALED DESOUKI

100'den fazla ülkede 1000'den fazla test alanından su örneği alınan araştırmada, örneklenen 258 nehrin dörtte birinden fazlasının, suda yaşayan organizmalar için güvenli olmayan düzeyde 'aktif farmakolojik bileşenler' olarak bilinen maddelere sahip olduğu görüldü.

100&#x27;den fazla ülkede 1000&#x27;den fazla test alanından su örneği alınan araştırmada, örneklenen 258 nehrin dörtte birinden fazlasının, suda yaşayan organizmalar için güvenli olmayan düzeyde &#x27;aktif farmakolojik bileşenler&#x27; olarak bilinen maddelere sahip olduğu görüldü. - Sputnik Türkiye
3/8
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI

100'den fazla ülkede 1000'den fazla test alanından su örneği alınan araştırmada, örneklenen 258 nehrin dörtte birinden fazlasının, suda yaşayan organizmalar için güvenli olmayan düzeyde 'aktif farmakolojik bileşenler' olarak bilinen maddelere sahip olduğu görüldü.

© AFP 2022 / ARIF ALI

Küresel ölçekte gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalar arasında yer alan araştırmada, dünya genelindeki nehirlerde yaygın biçimde parasetamol, nikotin ve kafein ile epilepsi ve diyabet ilaçları tespit edildi.

Küresel ölçekte gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalar arasında yer alan araştırmada, dünya genelindeki nehirlerde yaygın biçimde parasetamol, nikotin ve kafein ile epilepsi ve diyabet ilaçları tespit edildi. - Sputnik Türkiye
4/8
© AFP 2022 / ARIF ALI

Küresel ölçekte gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalar arasında yer alan araştırmada, dünya genelindeki nehirlerde yaygın biçimde parasetamol, nikotin ve kafein ile epilepsi ve diyabet ilaçları tespit edildi.

© AFP 2022 / LUIS ACOSTA

En kirli alanlar arasında ise büyük ölçüde düşük ve orta gelirli ülkeler ve kanalizasyon boşaltma, kötü atık su yönetimi ve ilaç üretiminin olduğu bölgeler yer alıyor. Pakistan, Bolivya ve Etiyopya'daki nehirler, en kirli alanlar arasında yer aldı.

En kirli alanlar arasında ise büyük ölçüde düşük ve orta gelirli ülkeler ve kanalizasyon boşaltma, kötü atık su yönetimi ve ilaç üretiminin olduğu bölgeler yer alıyor. Pakistan, Bolivya ve Etiyopya&#x27;daki nehirler, en kirli alanlar arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye
5/8
© AFP 2022 / LUIS ACOSTA

En kirli alanlar arasında ise büyük ölçüde düşük ve orta gelirli ülkeler ve kanalizasyon boşaltma, kötü atık su yönetimi ve ilaç üretiminin olduğu bölgeler yer alıyor. Pakistan, Bolivya ve Etiyopya'daki nehirler, en kirli alanlar arasında yer aldı.

© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

İzlanda, Norveç ve Amazon yağmur ormanlarındaki nehirler ise en iyi sonucu verdi.

Nehirlerdeki en yaygın farmakolojik bileşiklerin çoğunun etkisi ise hala büyük ölçüde bilinmiyor. Doğum kontrol haplarının balıkların gelişimini ve üremesini etkileyebileceği bilinirken bilim insanları, nehirlerde artan antibiyotik varlığından endişe duyuyor.

İzlanda, Norveç ve Amazon yağmur ormanlarındaki nehirler ise en iyi sonucu verdi.Nehirlerdeki en yaygın farmakolojik bileşiklerin çoğunun etkisi ise hala büyük ölçüde bilinmiyor. Doğum kontrol haplarının balıkların gelişimini ve üremesini etkileyebileceği bilinirken bilim insanları, nehirlerde artan antibiyotik varlığından endişe duyuyor. - Sputnik Türkiye
6/8
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

İzlanda, Norveç ve Amazon yağmur ormanlarındaki nehirler ise en iyi sonucu verdi.

Nehirlerdeki en yaygın farmakolojik bileşiklerin çoğunun etkisi ise hala büyük ölçüde bilinmiyor. Doğum kontrol haplarının balıkların gelişimini ve üremesini etkileyebileceği bilinirken bilim insanları, nehirlerde artan antibiyotik varlığından endişe duyuyor.

© AFP 2022 / ALEXIS HUGUET

Araştırmada, nehirlerde artan antibiyotik varlığının dirençli bakterilerin gelişmesine yol açabileceği, ilaçların etkinliğine zarar verebileceği ve nihayetinde 'çevre ve sağlığa küresel tehdit' oluşturabileceği kaydedildi.

Araştırmada, nehirlerde artan antibiyotik varlığının dirençli bakterilerin gelişmesine yol açabileceği, ilaçların etkinliğine zarar verebileceği ve nihayetinde &#x27;çevre ve sağlığa küresel tehdit&#x27; oluşturabileceği kaydedildi. - Sputnik Türkiye
7/8
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUET

Araştırmada, nehirlerde artan antibiyotik varlığının dirençli bakterilerin gelişmesine yol açabileceği, ilaçların etkinliğine zarar verebileceği ve nihayetinde 'çevre ve sağlığa küresel tehdit' oluşturabileceği kaydedildi.

© AFP 2022 / JUAN BARRETO

Araştırmanın başyazarı Dr. John Wilkinson, ilaçların doğru kullanımının nehirlerdeki temizlenmeye katkı sunacağına işaret ederek antibiyotik gibi ilaçları elde etmeyi zorlaştırmak ve dozlarda daha sıkı kısıtlamalar getirmek gerektiğini belirtti.

Araştırmanın başyazarı Dr. John Wilkinson, ilaçların doğru kullanımının nehirlerdeki temizlenmeye katkı sunacağına işaret ederek antibiyotik gibi ilaçları elde etmeyi zorlaştırmak ve dozlarda daha sıkı kısıtlamalar getirmek gerektiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
8/8
© AFP 2022 / JUAN BARRETO

Araştırmanın başyazarı Dr. John Wilkinson, ilaçların doğru kullanımının nehirlerdeki temizlenmeye katkı sunacağına işaret ederek antibiyotik gibi ilaçları elde etmeyi zorlaştırmak ve dozlarda daha sıkı kısıtlamalar getirmek gerektiğini belirtti.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала