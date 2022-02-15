https://tr.sputniknews.com/20220215/11-sene-once-11-bin-liraya-sattigi-otomobiline-605-bin-lira-ceza-geldi-1053857518.html

11 sene önce 11 bin liraya sattığı otomobiline 605 bin lira ceza geldi

11 sene önce 11 bin liraya sattığı otomobiline 605 bin lira ceza geldi

Adana’da Mehmet Reşat Efeoğlu'nun 11 sene önce noter aracılığıyla 11 bin liraya sattığı otomobili için 3.5 sene önce 605 bin 213 lira ceza gönderildi. Efeoğlu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T13:19+0300

2022-02-15T13:19+0300

2022-02-15T13:22+0300

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Adana’da 3 çocuk babası 77 yaşındaki emekli Mehmet Reşat Efeoğlu, 6 Nisan 2011 tarihinde 01 BJ 743 plakalı otomobilini 11 bin lira karşılığında noter aracılığıyla D.N.A.’ya sattı. Satıştan hemen sonra Efeoğlu, sigorta firmasına giderek zorunlu trafik poliçesini iptal ettirip kalan parasının iadesini aldı.Ancak 2018 yılının Temmuz ayında Mehmet Reşat Efeoğlu’na Adana 4. İcra Dairesi’nden özel bir sigorta şirketinin alacaklısı olduğu ‘İlamsız Takiplerde Ödeme Emri’ başlıklı 266 bin 458 lira borç gönderildi. Borç karşısında şok alan Efeoğlu, borcu araştırmaya başladığında ise ikinci şoku yaşadı.Efeoğlu, 6 Nisan 2011’de D.N.A.’ya sattığı otomobilin 9 Nisan 2011’de merkez Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsü üzerinde zincirleme trafik kazasına karıştığını, kazada 31 YN 324 plakalı araçta bulunan Kübra K.’nın da sakat kaldığını öğrendi. Borcun da D.N.A.’nın alkollü olması nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu 95. madde ve trafik sigortası genel şartları 4-B maddesi uyarında gönderildiğini tespit etti.1 yıl sonra 338 bin 755 lira ceza daha geldiMehmet Reşat Efeoğlu, araç satış ve trafik sigortası iptal belgesiyle birlikte avukatı aracılığıyla mahkemeye iptal davası açtı. Ancak mahkeme sürerken Efeoğlu’na 3 Nisan 2019 yılında bu seferde Adana 5. İcra Dairesi’nden 338 bin 755 lira borç geldi.Bu borca da itiraz eden yaşlı adamın davaları sürüyor.Mehmet Reşat Efeoğlu, borçlar nedeniyle hastalığa yakalandığını söyledi:‘Mal varlığımı versem karşılayamam’"Hukuken maliki olmadığım bir vasıtadan dolayı nasıl oluyor da ben borçlu olup sorumlu tutuluyorum" diyen Mehmet Reşat Efeoğlu, şunları söyledi:‘Herkesin başına gelebilir’Sigortacı Talip Gayir ise yasada boşluk olduğunu, sigorta firmasının da bu boşluktan dolayı dava açtığını öne sürerek, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html

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