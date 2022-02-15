https://tr.sputniknews.com/20220215/ahmet-hakan-kimse-kusura-bakmasin-ben-mustafa-senciyim-1053845660.html
Ahmet Hakan: Kimse kusura bakmasın, ben Mustafa Şenciyim
Ahmet Hakan: Kimse kusura bakmasın, ben Mustafa Şenciyim
Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in “anketler konusunda Türkiye’ye en hakim isim olduğunu”... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T07:51+0300
2022-02-15T07:51+0300
2022-02-15T07:51+0300
türkiye
ahmet hakan
mustafa şen
seçim
anket
ak parti
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Hakan, bugünkü köşe yazısında AK Partili Şen’in “Oy oranımız yüzde 34 - yüzde 36 aralığında bir yerde seyrediyor” şeklindeki açıklamasına işaret ederek, “AK Parti’den bazı isimler, bozulmuşlar bu açıksözlülüğe” dedi. Hakan, Şen hakkında şunları yazdı:"Hatta ve hatta... “Mustafa Şen’in verdiği bilgi doğru değil, AK Parti yüzde 38 / yüzde 40 aralığında” diyenler bile var.Mustafa Şen için iki şey söyleyeceğim:BİR: Kessen doğru bildiğini söyler, milim saptırma yapmaz.İKİ: Anket meselesine Türkiye’de en hâkim isimlerdendir.Yani kimse kusura bakmasın, ben Mustafa Şenciyim."GENAR'ın başkanıydıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanlığı koltuğunda Mustafa Şen oturuyor. Şen bu göreve getirilmeden önce uzun yıllar GENAR Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü görevini yaptı.Şen anket şirketini yönetirken AK Parti adına anket çalışmaları yürütüyordu. 2018 yılında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Şen, “Fazla iddialı gibi gelse de politik uzay zaman bükülmüştür Tayyip Erdoğan tarafından. 24 Haziran 4 Mayıs'a getirilmiştir ve bugün itibarıyla seçim bitmiştir” ifadeleriyle hatırlanıyor.
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ahmet hakan, mustafa şen, seçim, anket, ak parti
Ahmet Hakan: Kimse kusura bakmasın, ben Mustafa Şenciyim
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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in “anketler konusunda Türkiye’ye en hakim isim olduğunu” dile getirdi.
Hakan, bugünkü köşe yazısında AK Partili Şen’in “Oy oranımız yüzde 34 - yüzde 36 aralığında bir yerde seyrediyor” şeklindeki açıklamasına işaret ederek, “AK Parti’den bazı isimler, bozulmuşlar bu açıksözlülüğe” dedi.
Hakan, Şen hakkında şunları yazdı:
"Hatta ve hatta... “Mustafa Şen’in verdiği bilgi doğru değil, AK Parti yüzde 38 / yüzde 40 aralığında” diyenler bile var.Mustafa Şen için iki şey söyleyeceğim:BİR: Kessen doğru bildiğini söyler, milim saptırma yapmaz.İKİ: Anket meselesine Türkiye’de en hâkim isimlerdendir.Yani kimse kusura bakmasın, ben Mustafa Şenciyim."
GENAR'ın başkanıydı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanlığı koltuğunda Mustafa Şen oturuyor. Şen bu göreve getirilmeden önce uzun yıllar GENAR Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü görevini yaptı.
Şen anket şirketini yönetirken AK Parti adına anket çalışmaları yürütüyordu. 2018 yılında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Şen, “Fazla iddialı gibi gelse de politik uzay zaman bükülmüştür Tayyip Erdoğan tarafından. 24 Haziran 4 Mayıs'a getirilmiştir ve bugün itibarıyla seçim bitmiştir” ifadeleriyle hatırlanıyor.