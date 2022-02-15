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https://tr.sputniknews.com/20220215/avustralyada-siz-basa-cikarsiniz-diye-sirtlari-sivazlanan-binlerce-hemsire-greve-gitti-1053871548.html
Avustralya'da 'Siz başa çıkarsınız' diye sırtları sıvazlanan binlerce hemşire greve gitti
Avustralya'da 'Siz başa çıkarsınız' diye sırtları sıvazlanan binlerce hemşire greve gitti
Avustralya'nın en kalabalık ve dolayısıyla Kovid vakalarının en yoğun görüldüğü eyaleti Yeni Güney Galler'de binlerce hemşire greve gitti. Hem sayılarının hem... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T18:25+0300
2022-02-15T18:43+0300
dünya
avustralya
sidney
yeni güney galler
sağlık çalışanı
hemşire
grev
kovid-19
omicron
pandemi
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Yeni Güney Galler eyaletinin endüstriyel ilişkiler komisyonunun iptal emrine rağmen düzenlenen grev, hemşirelerin yaklaşık 10 yıldır ilk endüstriyel eylemi oldu.Omicron vakalarındaki artış nedeniyle test ve hastane hizmetlerinin yeni bir baskı dalgası altına girdiği Avustralya'daki 2.5 milyon enfeksiyonun büyük kısmı, Yeni Güney Galler'de yaşandı. Dolayısıyla eyaletin en kalabalık şehri Sidney'de çoğu maske, siperlik takan ve hastane üniformalarını giyen binlerce sağlık çalışanı sokaklara döküldü. Grevcilerin taleplerinin başında hastanelerde bir hemşirenin aynı anda bakabileceği hasta sayısının sabit şekilde belirlenmesi ve yüzde 2.5'in üzerinde ücret artışı geliyor.Yeni Güney Galler hükümeti, herhangi bir grev eyleminin eyalet genelinde sağlık hizmetlerinde aksamalara ve gecikmelere neden olacağı gerekçesiyle anlaşmazlık çözüm organı Endüstri İlişkileri Komisyonu'na (IRC) başvurdu. IRC'nin dün öğleden sonra durdurma emri vermesine rağmen grevin düzenlenmesi, sağlık çalışanlarının sabrının taştığının göstergesi oldu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın hükümetini de hedef alan protestocu sağlık çalışanlarının açtığı pankartlarda "'Bize 'baş ediyorsunuz' diyorsunuz, baş edemiyoruz", "Bize 'yorulmak bilmez' diyorsunuz, biz tükendik", "Bize 'kahraman' derken 'hiç' muamelesi yapanlar" gibi yazılar dikkat çekti.
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avustralya, sidney, yeni güney galler, sağlık çalışanı, hemşire, grev, kovid-19, omicron, pandemi

Avustralya'da 'Siz başa çıkarsınız' diye sırtları sıvazlanan binlerce hemşire greve gitti

18:25 15.02.2022 (güncellendi: 18:43 15.02.2022)
© Fotoğraf : Twitter/ANMF - Australian Nursing Midwifery Federation@anmf_federalAvustralya'nın en kalabalık ve dolayısıyla Kovid vakalarının en yoğun görüldüğü eyaleti Yeni Güney Galler'de binlerce hemşire greve gitti. Eyaletin en kalabalık şehri Sidney'de çoğu maske, siperlik takan ve hastane üniformalarını giyen binlerce sağlık çalışanı sokaklara döküldü.
Avustralya'nın en kalabalık ve dolayısıyla Kovid vakalarının en yoğun görüldüğü eyaleti Yeni Güney Galler'de binlerce hemşire greve gitti. Eyaletin en kalabalık şehri Sidney'de çoğu maske, siperlik takan ve hastane üniformalarını giyen binlerce sağlık çalışanı sokaklara döküldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/ANMF - Australian Nursing Midwifery Federation@anmf_federal
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Avustralya'nın en kalabalık ve dolayısıyla Kovid vakalarının en yoğun görüldüğü eyaleti Yeni Güney Galler'de binlerce hemşire greve gitti. Hem sayılarının hem maaşlarının azlığını protesto eden sağlık çalışanları, "Bize 'baş ediyorsunuz', 'siz yorulmazsınız' demeyi kesin, biz tükendik" sloganları attı.
Yeni Güney Galler eyaletinin endüstriyel ilişkiler komisyonunun iptal emrine rağmen düzenlenen grev, hemşirelerin yaklaşık 10 yıldır ilk endüstriyel eylemi oldu.
Omicron vakalarındaki artış nedeniyle test ve hastane hizmetlerinin yeni bir baskı dalgası altına girdiği Avustralya'daki 2.5 milyon enfeksiyonun büyük kısmı, Yeni Güney Galler'de yaşandı. Dolayısıyla eyaletin en kalabalık şehri Sidney'de çoğu maske, siperlik takan ve hastane üniformalarını giyen binlerce sağlık çalışanı sokaklara döküldü.
Grevcilerin taleplerinin başında hastanelerde bir hemşirenin aynı anda bakabileceği hasta sayısının sabit şekilde belirlenmesi ve yüzde 2.5'in üzerinde ücret artışı geliyor.
Yeni Güney Galler hükümeti, herhangi bir grev eyleminin eyalet genelinde sağlık hizmetlerinde aksamalara ve gecikmelere neden olacağı gerekçesiyle anlaşmazlık çözüm organı Endüstri İlişkileri Komisyonu'na (IRC) başvurdu.
IRC'nin dün öğleden sonra durdurma emri vermesine rağmen grevin düzenlenmesi, sağlık çalışanlarının sabrının taştığının göstergesi oldu.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın hükümetini de hedef alan protestocu sağlık çalışanlarının açtığı pankartlarda "'Bize 'baş ediyorsunuz' diyorsunuz, baş edemiyoruz", "Bize 'yorulmak bilmez' diyorsunuz, biz tükendik", "Bize 'kahraman' derken 'hiç' muamelesi yapanlar" gibi yazılar dikkat çekti.
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