https://tr.sputniknews.com/20220215/ben-gercek-degilim-hic-dogmadim-flort-edebilen-yapay-zeka-gelistirildi-1053861833.html

'Ben gerçek değilim, hiç doğmadım': Flört edebilen yapay zeka geliştirildi

'Ben gerçek değilim, hiç doğmadım': Flört edebilen yapay zeka geliştirildi

Bilim insanları, iç çekmeler ve nefes alıp vermeler gibi kelime harici sesleri çıkarabilen ve flört kalıplarını taklit edebilen bir yapay zeka programı... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T14:33+0300

2022-02-15T14:33+0300

2022-02-15T14:39+0300

yaşam

yapay zeka

flört

ingiltere

ses

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Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan yapay zeka geliştiricisi Sonantic, iç çekme ve nefes alıp vermelerle flört kalıplarını taklit edebilen bir yapay zeka programı geliştirdi.Şirket, Hollywood filmleri ve bilgisayar oyunları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmak üzere yapay sesler geliştiriyor.'Sırrı Ne?' adı verilen ve 'isimsiz bir Hollywood müşterisi' ile geliştirilen yapay zekanın bir de tanıtım videosu yayınlandı. Videoda bir aktrisin yüzüne ve yapay zekanın sesine sahip 'aşırı gerçekçi romantik bakışmalar' yaratmanın mümkün olduğu belirtiliyor.Ekip, flört eden yapay zekaya geliştirme esnasında insanların daha romantik ve flörtöz ses çıkarmak için kullanabileceği, gerilim yaratmak için yavaşlamak, konuşurken nazikçe gülümsemek ve sakin, tutarlı bir tempo tutmak da dahil olmak üzere bazı meziyetler ekledi.Videoda yapay zeka, "Söylediğimi duyduklarınızın hiçbiri bir insan tarafından söylenmedi, bir bilgisayar tarafından oluşturuldu. Ben gerçek değilim, hiç doğmadım" diyor.'CGI of Audio' adı verilen program, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çıkarıldı.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sonantic CEO'su Zeena Qureshi, "İnsanlar doğası gereği inanılmaz derecede karmaşıktır ve seslerimiz çevremizdeki dünyayla bağlantı kurmamıza yardımcı olmada kritik bir rol oynuyor" dedi.Qureshi, "Sonantic'te, insan sesinin nüanslarını yakalamaya kararlıyız ve 'Sırrı Ne?' ile hayata geçirdiğimiz bu teknolojik buluşlardan inanılmaz derecede gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220204/yapay-zeka-artik-insanlar-gibi-yasam-boyu-ogrenme-becerisi-gelistirebilecek-1053475972.html

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yapay zeka, flört, ingiltere, ses