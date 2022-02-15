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Bilim Kurulu üyesi Şener: Ege'de 4. pik yaşanıyor, düşüş olacak
Bilim Kurulu üyesi Şener: Ege'de 4. pik yaşanıyor, düşüş olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Şener, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki illerde Kovid-19 vakalarında 4. pikin yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Şener... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T13:36+0300
2022-02-15T13:46+0300
koronavirüs
ege bölgesi
koronavirüs bilim kurulu
alper şener
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Haritaya göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı, son bir haftada İzmir'de 961,57'den 1229.37'ye yükseldi.Son durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, şunları söyledi:‘Ölüm sayılarında artış görülebilir'En çok artış görülen iller arasında artık Ege Bölgesi'nden illerin yer almadığını dile getiren Prof. Dr. Şener, şöyle devam etti:
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ege bölgesi, koronavirüs bilim kurulu, alper şener

Bilim Kurulu üyesi Şener: Ege'de 4. pik yaşanıyor, düşüş olacak

13:36 15.02.2022 (güncellendi: 13:46 15.02.2022)
© DHASağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© DHA
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Şener, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki illerde Kovid-19 vakalarında 4. pikin yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Şener, "Zaten öngörüler de bu doğrultudaydı. Önümüzdeki haftadan itibaren pik seviyesinde düşüşler başlayacak. Hızlı düşüşler bekliyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Haritaya göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı, son bir haftada İzmir'de 961,57'den 1229.37'ye yükseldi.
Son durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, şunları söyledi:
"Bir önceki haftaya göre artış var. İzmir ile Ege Bölgesi'ndeki illerde pik seviyeye ulaştı. Zaten öngörüler de bu doğrultudaydı. Önümüzdeki haftadan itibaren pik seviyesinde düşüşler başlayacak. Hızlı düşüşler bekliyoruz. Çünkü Omicron varyantı girdiği her ülkede hızlı yükselen olgu sayılardan sonra, keskin düşüşler meydana getirdi. Ege'de ve Türkiye genelinde de bu ayın 4'üncü haftasından itibaren keskin düşüşler göreceğimizi düşünüyorum."

‘Ölüm sayılarında artış görülebilir'

En çok artış görülen iller arasında artık Ege Bölgesi'nden illerin yer almadığını dile getiren Prof. Dr. Şener, şöyle devam etti:
"Bu bizim için iyi bir durum. Artış hızının durduğunu gösteriyor. Rakam yüksek ama artış hızının durduğu ya da yavaşladığı anlamına geliyor. Bundan sonra Ege Bölgesi'ndeki illerin düşüş trendine girmesini bekliyoruz. Ancak bu dönemde ölüm sayılarında artış görülebilir. Bu beklenen bir olay. Ayakta hasta başvuru sayılarında hızlı düşüş olacağını düşünmüyoruz. Ama yatan hasta veya yoğun bakıma yatan hasta sayılarımızda hızlı düşüş olacaktır. Önümüzdeki hafta başından itibaren bu düşüşün gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz."
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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Prof. Sipahi: Omicron evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacak, yeni varyantlar çıkacak
25 Ocak, 11:29
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