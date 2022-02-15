https://tr.sputniknews.com/20220215/derikte-4u-cocuk-7-kisi-sokak-kopeklerinin-saldirisina-ugradi-1053880404.html

Derik'te 4’ü çocuk 7 kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: 'Çocuklar sabah okula gidemiyor'

Derik'te 4’ü çocuk 7 kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: 'Çocuklar sabah okula gidemiyor'

Mardin'in Derik ilçesinde okuldan dönen 4 öğrenci ile 3 kişi sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Yaralılar, Derik, Kızıltepe ve Mardin’deki... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T23:54+0300

2022-02-15T23:54+0300

2022-02-15T23:57+0300

sokak köpeği

saldırı

mardin

türkiye

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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Kübra, 45 yaşındaki Mülkiye Ölçer, 5 yaşındaki Abdullah Çakı, 10 yaşındaki Ali Osman Karabat, 11 yaşındaki Resul Yıldız, 14 yaşındaki Mehmet Yıldız ve 35 yaşındaki Ergül Esen vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.Mahallelinin müdahalesiyle köpekler uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin’deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.'Ben işe gidemiyorum, çocuklar da okula gidemiyor'Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan Mülkiye ve Kübra Ölçer’in amcası Sabri Ölçer, sokak köpekleri sorununa biran önce çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde ben işe gidemiyorum, çocuklar da okula gidemiyor. Yetkililere arz ediyoruz, köpekleri toplasınlar” dedi.Köpek saldırısında sırtından ve bacağından yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Yıldız, "Okuldan eve gidiyordum. 1 köpeğin saldırısına uğradık. çok korktum. Hem sırtım hem de bacağım yaralandı” diye konuştu.Her iki çocuğu köpek saldırısında yaralanan anne Asuman Yıldız da, "Korkudan evimizden çıkamaz olduk. Çocuklarımızı artık okula da göndermekten korkuyoruz” ifadelerini kullandı.Belediyenin destek biriminin yetkilileri ise saldırıda bulunan sokak köpeklerinden birini yakalayıp, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na gönderdiklerini söyledi.

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sokak köpeği, saldırı, mardin