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Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
Cezaları kesinleştiği için bugün adliyeye giderek teslim olan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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son dakika
barış pehlivan
murat ağırel
serbest bırakma
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Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest kaldı. Gazetecilerin serbest bırakılma haberini avukatları Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından duyurdu. Ersöz, yaptığı paylaşımda "Ve özgürlük geldi. Hemen şimdi. Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.Avukat Ersöz Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile birlikte "Bu da özgürlük pozumuz" notuyla bir de fotoğraf paylaştı.
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son dakika, barış pehlivan, murat ağırel, serbest bırakma

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

20:33 15.02.2022 (güncellendi: 21:08 15.02.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Hüseyin ErsözBarış Pehlivan Murat Ağırel, Hüseyin Ersöz
Barış Pehlivan Murat Ağırel, Hüseyin Ersöz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/Hüseyin Ersöz
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Cezaları kesinleştiği için bugün adliyeye giderek teslim olan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı.
Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest kaldı. Gazetecilerin serbest bırakılma haberini avukatları Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından duyurdu.
Ersöz, yaptığı paylaşımda "Ve özgürlük geldi. Hemen şimdi. Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.
Avukat Ersöz Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile birlikte "Bu da özgürlük pozumuz" notuyla bir de fotoğraf paylaştı.
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