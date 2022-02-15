https://tr.sputniknews.com/20220215/dha-gazeteciler-baris-pehlivan-ve-murat-agirel-serbest-birakildi-1053876231.html

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

Cezaları kesinleştiği için bugün adliyeye giderek teslim olan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T20:33+0300

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son dakika

barış pehlivan

murat ağırel

serbest bırakma

türkiye

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Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest kaldı. Gazetecilerin serbest bırakılma haberini avukatları Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından duyurdu. Ersöz, yaptığı paylaşımda "Ve özgürlük geldi. Hemen şimdi. Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.Avukat Ersöz Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile birlikte "Bu da özgürlük pozumuz" notuyla bir de fotoğraf paylaştı.

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son dakika, barış pehlivan, murat ağırel, serbest bırakma