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Erdoğan: BAE ile yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk
Erdoğan: BAE ile yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk
BAE'deki ziyaretin bugün tamamlandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de yapılan görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T21:21+0300
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recep tayyip erdoğan
bae
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyareti değerlendirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı başka bir paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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recep tayyip erdoğan, bae, körfez

Erdoğan: BAE ile yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk

21:21 15.02.2022 (güncellendi: 21:49 15.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
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BAE'deki ziyaretin bugün tamamlandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de yapılan görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyulduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyareti değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.
Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık. İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.
Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı başka bir paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyaretimiz boyunca büyük bir muhabbet ve yakınlık gördük. Şahsıma ve heyetime gösterilen nazik ev sahipliğinden dolayı Abu Dabi Veliaht Prensi, değerli kardeşim Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a şükranlarımı sunuyorum.
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