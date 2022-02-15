https://tr.sputniknews.com/20220215/hablemitoglu-suikastinda-tutuklu-sayisi-3e-cikti-1053842533.html

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı, biri adli... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T02:01+0300

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türkiye

nuri gökhan bozkır

necip hablemitoğlu

tutuklu

tutuklama

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli, 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğerlerinin gözaltı süresi uzatılmıştı.Şüpheli Bozkır da 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' iddiasıyla 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.Böylece Hablemitoğlu suikast soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı.

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nuri gökhan bozkır, necip hablemitoğlu, tutuklu, tutuklama