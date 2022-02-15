Hamile eşini kayalıklardan iten kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

“Biz en başından beri adalete güveniyorduk. Adalet de bugün son sözü söyledi. Müebbet verdi. Böylelikle haklı olduğumuz, bu cinayetin tasarlanmış olduğu da ortaya çıkmış oldu. Acımız bitmeyecek ama, yine de içimize bir su serpildi. En azından bir ceza aldı, yanına kar kalmadı. Artık ülkemizde böyle kadın cinayetleri kimsenin yanına kar kalmasın. Adaletimiz kararını verdi bu yönde. Mutlu musun derseniz, kardeşim gitmiş, ama ceza aldığı için bir nebze olsun içimize su serpildi. Adaletimize en başından beri güvendik ve adalet yerini buldu. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum.”