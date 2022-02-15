https://tr.sputniknews.com/20220215/iyi-partili-ustadan-guclendirilmis-parlamenter-sistem-yorumu-turkiyenin-onunu-acma-projesi-1053857178.html
İYİ Parti’li Usta’dan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ yorumu: ‘Türkiye’nin önünü açma projesi’
İYİ Parti’li Usta’dan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ yorumu: ‘Türkiye’nin önünü açma projesi’
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 6 muhalefet partisinin katılımı ile gerçekleştirilen ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışmasını değerlendirdi... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T13:11+0300
2022-02-15T13:11+0300
2022-02-15T13:11+0300
anlat bana
türkiye
erhan usta
iyi parti
güçlendirilmiş parlamenter sistem
muhalefet
buluşma
toplantı
elektrik
akaryakıt
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İYİ Parti’li Usta’dan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ yorumu: ‘Türkiye’nin önünü açma projesi’ 14.02.2022 ANLAT BANA
İYİ Parti’li Usta’dan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ yorumu: ‘Türkiye’nin önünü açma projesi’ 14.02.2022 ANLAT BANA
Türkiye'de Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda çalışmalar yürüten altı muhalefet partisinin lideri mutabakata varıldığını duyurdu. Mutabakat metninin 28 Şubat'ta kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, muhalefetin hangi faktörler üzerinden yuvarlak masa zirvesinde buluştuğunu değerlendirdi. “Sizi Erdoğan karşıtlığı mı bir araya getiriyor?” sorusuna Usta, hayır yanıtını verdi ve devamında şunları söyledi:‘Birbirinden farklı siyasi partiler tüzel kişiliklerini de koruyarak ülkeye yeni bir ufuk, yeni bir vizyon kazandırmak konusunda mutabakat içerisindeler’Yönetim sisteminden kaynaklanan sıkıntıların olduğunu savunan Usta, “Bu 6 siyasi partiyi yan yana getiren şey, bu sistemi değiştirmek. Tek adam rejimi veya partili cumhurbaşkanlığı rejimi diyebileceğimiz, tarafsızlığın kaybedilişini belirten, çağdaş yönetim tarzı ile bağdaşmayan bu sistemin değiştirilmesi gerekir. Bu, Türkiye’nin önünü açma projesidir. ‘Birbirine benzemeyenler yan yana geldi’, ‘Bir karışıklıktan mı doğuyorlar?’ gibi eleştiriler var. Hayır, tam tersine; birbirinden farklı siyasi partiler tüzel kişiliklerini de koruyarak ülkeye yeni bir ufuk, yeni bir vizyon kazandırmak konusunda bir mutabakat içerisindeler. Bu zenginliği görmek lazım. Önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.‘90’lı yılların zorluklarını da gördük ama yakıt ve aydınlanma giderlerinde bu kadar çok şikayet edildiğini görmedim’Ekonomiye dair değerlendirmeler yapan Erhan Usta, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamları ele aldı. Geçmiş dönemleri de göz önüne alan Usta, “90’lı yılların zorluklarını da gördük ama yakıt ve aydınlanma giderlerinde bu kadar çok şikayet edildiğini görmedim. Hükümetin uluslararası gelişmelerden, emtia fiyatlarının artışlarından kaynaklanıyor gibi bir iddiası var ama geçerli değil. Bu fiyat artışlarının en fazla dörtte birini bununla açıklayabilirler. Kalan dörtte üçlük kısmı ise dağıtım şirketlerinin özelleştirme sonrası yapılmayan denetimleri dahil Türkiye’nin birçok noktasında kötü yönetilmesinden kaynaklanmıştır. 2021 yılı içerisinde bizim 15.9 milyar metreküplük doğalgaz alım sözleşmelerimizin süresi bitti. Bunun bitimi 1996 yılından belliydi. Burada ihmal gösterildi, affedilecek gibi değil” sözlerini dile getirdi.
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Meliha Okur
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
türkiye, erhan usta, iyi parti, güçlendirilmiş parlamenter sistem, muhalefet, buluşma, toplantı, elektrik, akaryakıt, zam, doğalgaz, аудио
İYİ Parti’li Usta’dan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ yorumu: ‘Türkiye’nin önünü açma projesi’
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 6 muhalefet partisinin katılımı ile gerçekleştirilen ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışmasını değerlendirdi. Usta, “Bu 6 siyasi partiyi yan yana getiren şey, Erdoğan karşıtlığı değil; bu sistemi değiştirmek. Bu, Türkiye’nin önünü açma projesidir” dedi.
Türkiye'de Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda çalışmalar yürüten altı muhalefet partisinin lideri mutabakata varıldığını duyurdu. Mutabakat metninin 28 Şubat'ta kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.
Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, muhalefetin hangi faktörler üzerinden yuvarlak masa zirvesinde buluştuğunu değerlendirdi. “Sizi Erdoğan karşıtlığı mı bir araya getiriyor?” sorusuna Usta, hayır yanıtını verdi ve devamında şunları söyledi:
“Asla öyle değil. Sayın Akşener çok net bir şekilde söylüyor, biz yeni bir Erdoğan istemiyoruz diye. Bunun anlamı şu; vaktinde olur ya da erken olur, ilk yapılacak seçimlerde yönetim değişecek. Millet ittifakının adayının bu ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olacağı konusunda bizim güçlü bir kanaatimiz var. Bu gerçekleştikten sonra yapılacak ilk iş, belli bir geçiş süreciyle hızlı bir şekilde Türkiye’deki bu sistem değişikliğini gerçekleştirmek olacaktır. Erdoğan karşıtlığı olmuş olsaydı, ‘Erdoğan değişsin ama bu sistemle gidelim’ denebilirdi, ama öyle değil.”
‘Birbirinden farklı siyasi partiler tüzel kişiliklerini de koruyarak ülkeye yeni bir ufuk, yeni bir vizyon kazandırmak konusunda mutabakat içerisindeler’
Yönetim sisteminden kaynaklanan sıkıntıların olduğunu savunan Usta, “Bu 6 siyasi partiyi yan yana getiren şey, bu sistemi değiştirmek. Tek adam rejimi veya partili cumhurbaşkanlığı rejimi diyebileceğimiz, tarafsızlığın kaybedilişini belirten, çağdaş yönetim tarzı ile bağdaşmayan bu sistemin değiştirilmesi gerekir. Bu, Türkiye’nin önünü açma projesidir. ‘Birbirine benzemeyenler yan yana geldi’, ‘Bir karışıklıktan mı doğuyorlar?’ gibi eleştiriler var. Hayır, tam tersine; birbirinden farklı siyasi partiler tüzel kişiliklerini de koruyarak ülkeye yeni bir ufuk, yeni bir vizyon kazandırmak konusunda bir mutabakat içerisindeler. Bu zenginliği görmek lazım. Önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
‘90’lı yılların zorluklarını da gördük ama yakıt ve aydınlanma giderlerinde bu kadar çok şikayet edildiğini görmedim’
Ekonomiye dair değerlendirmeler yapan Erhan Usta, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamları ele aldı. Geçmiş dönemleri de göz önüne alan Usta, “90’lı yılların zorluklarını da gördük ama yakıt ve aydınlanma giderlerinde bu kadar çok şikayet edildiğini görmedim. Hükümetin uluslararası gelişmelerden, emtia fiyatlarının artışlarından kaynaklanıyor gibi bir iddiası var ama geçerli değil. Bu fiyat artışlarının en fazla dörtte birini bununla açıklayabilirler. Kalan dörtte üçlük kısmı ise dağıtım şirketlerinin özelleştirme sonrası yapılmayan denetimleri dahil Türkiye’nin birçok noktasında kötü yönetilmesinden kaynaklanmıştır. 2021 yılı içerisinde bizim 15.9 milyar metreküplük doğalgaz alım sözleşmelerimizin süresi bitti. Bunun bitimi 1996 yılından belliydi. Burada ihmal gösterildi, affedilecek gibi değil” sözlerini dile getirdi.