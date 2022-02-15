https://tr.sputniknews.com/20220215/ozan-guven-ve-deniz-bulutsuzun-davasindan-ayaginin-altinda-cam-kesikleri-vardi-1053870981.html

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un davasından: 'Ayağının altında cam kesikleri vardı'

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un davasından: 'Ayağının altında cam kesikleri vardı'

Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, 'basit yaralama' ile diğer suçlardan 'sanık-müşteki' olarak karşılıklı yargılandıkları davada, Güven'in... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T18:05+0300

2022-02-15T18:05+0300

2022-02-15T18:05+0300

türkiye

ozan güven

deniz bulutsuz

dava

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Güven ile konuştuktan sonra Bulutsuz'u araçla sokaktan aldığını belirten Doğan, "4-5 defa 'Ben bir şey yapmadım' diye tekrar etti. Caddeye çıkmıştım. 'Ozan yaralı. Ramazan ya da Kamil'i ara' dedi. Geri döndüm. Alt sokağa aracı bıraktım. Deniz Hanım'dan araçta beklemesini rica ettim. Ozan Bey'in sol şakağı kızarıktı. Ayağının altında cam kesikleri vardı. Ellerinde ve kollarında çizikler vardı. Kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kabul etmedi" dedi.İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki-sanık Deniz Bulutsuz, avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya gelmeyen diğer sanık-müşteki Ozan Güven'i de avukatı temsil etti.Duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulan Hasan Doğan, 17 yıldır Ozan güven ile çalıştığını belirterek, olay gecesi saat 03.00 sıralarında, mahalleden birisinin kendisini arayarak Ozan Güven'in çağırdığını söylediğini anlattı.Güven ile konuştuktan sonra Deniz Bulutsuz'u araçla sokaktan aldığını belirten Doğan, "4-5 defa 'Ben bir şey yapmadım' diye tekrar etti. Caddeye çıkmıştım. 'Ozan yaralı. Ramazan ya da Kamil'i ara.' dedi. Geri döndüm. Alt sokağa aracı bıraktım. Deniz Hanım'dan araçta beklemesini rica ettim. Ozan Bey'in sol şakağı kızarıktı. Ayağının altında cam kesikleri vardı. Ellerinde ve kollarında çizikler vardı. Kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kabul etmedi" dedi.Doğan, daha sonra arkadaşının evine bıraktığı Bulutsuz'un kendisini arayarak Ozan Güven'in durumunu sorduğunu dile getirerek, "Evinde olduğunu söyledim. Telefonu kapattık. Evde o zaman Ozan Bey'in 16 yaşındaki oğlu vardı. Müştemilat şeklinde bir yer vardı. Orada kalıyordu. Ozan Bey'in kaldığı evle aralarında yaklaşık 10 metre var. Bir ses olsa duyulurdu." diye konuştu.Tanık Doğan, Deniz Bulutsuz'un, "Beni sokağın ortasında bulduğunuzda ne haldeydim? Ayağımda ayakkabı var mıydı?' sorusuna 'Çenesinde bir bant vardı. Kanlıydı. Ozan Bey'in yapıştırdığını söyledi. O saatte ayağını görmedim. Aracın arka koltuğuna oturdu" yanıtını verdi.Hakim, müşteki-sanık Deniz Bulutsuz'un, tedavi gördüğü hastaneden tüm evraklarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Güven'in şikayeti üzerine de Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.Güven aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Güven'in, "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

https://tr.sputniknews.com/20200909/ozan-guveni-darp-ettigi-iddia-edilen-deniz-bulutsuza-hapis-istemi-1042810925.html

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ozan güven, deniz bulutsuz, dava