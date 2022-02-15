https://tr.sputniknews.com/20220215/rusya-tatbikat-icin-hmeymim-ussune-savas-ucaklarini-gonderdi-1053869215.html
Rusya tatbikat için Hmeymim üssüne savaş uçaklarını gönderdi
Rusya tatbikat için Hmeymim üssüne savaş uçaklarını gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Hmeymim üssüne, Kinjal hipersonik füzelerle donatılan MiG-31K jetleri ile Tu-22M3 stratejik bombardıman uçaklarının... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T17:05+0300
2022-02-15T17:05+0300
2022-02-15T17:05+0300
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rusya
tatbikat
suriye
hmeymim
hmeymim üssü
hmeymim hava üssü
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tu-22M3 ve Kinjal hava sistemine sahip MiG-31K uzun menzilli uçaklar, Deniz Kuvvetleri’nin filolar arası grupların Akdeniz’deki tatbikatına katılmak üzere Suriye’deki Hmeymim hava üssüne nakledildi” ifadesine yer verildi.Uçakların bin 500 kilometreden fazla mesafe kat ettiği belirtilen açıklamada, “Uzun menzilli uçaklar, tatbikat sırasında, amaçlarına uygun görevleri yerine getirecek” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ocak’ta, 140 savaş gemisi ve 10 bin askerin katılımıyla bir dizi deniz tatbikatın başlatıldığını duyurmuştu. Tatbikatların Rusya’yı çevreleyen denizlerde ve Dünya Okyanusu’nun harekat açısından önemli bölgelerinde gerçekleştirileceği belirtilmişti.
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suriye
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rusya, tatbikat, suriye, hmeymim, hmeymim üssü, hmeymim hava üssü
Rusya tatbikat için Hmeymim üssüne savaş uçaklarını gönderdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Hmeymim üssüne, Kinjal hipersonik füzelerle donatılan MiG-31K jetleri ile Tu-22M3 stratejik bombardıman uçaklarının gönderildiğini duyurdu. Uçakların, Rus Donanması’nın Akdeniz’deki tatbikata katılacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tu-22M3 ve Kinjal hava sistemine sahip MiG-31K uzun menzilli uçaklar, Deniz Kuvvetleri’nin filolar arası grupların Akdeniz’deki tatbikatına katılmak üzere Suriye’deki Hmeymim hava üssüne nakledildi” ifadesine yer verildi.
Uçakların bin 500 kilometreden fazla mesafe kat ettiği belirtilen açıklamada, “Uzun menzilli uçaklar, tatbikat sırasında, amaçlarına uygun görevleri yerine getirecek” dendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ocak’ta, 140 savaş gemisi ve 10 bin askerin katılımıyla bir dizi deniz tatbikatın başlatıldığını duyurmuştu. Tatbikatların Rusya’yı çevreleyen denizlerde ve Dünya Okyanusu’nun harekat açısından önemli bölgelerinde gerçekleştirileceği belirtilmişti.