Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220215/rusya-tatbikat-icin-hmeymim-ussune-savas-ucaklarini-gonderdi-1053869215.html
Rusya tatbikat için Hmeymim üssüne savaş uçaklarını gönderdi
Rusya tatbikat için Hmeymim üssüne savaş uçaklarını gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Hmeymim üssüne, Kinjal hipersonik füzelerle donatılan MiG-31K jetleri ile Tu-22M3 stratejik bombardıman uçaklarının... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T17:05+0300
2022-02-15T17:05+0300
dünya
rusya
tatbikat
suriye
hmeymim
hmeymim üssü
hmeymim hava üssü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044586745_30:0:2530:1406_1920x0_80_0_0_291a75b0711f2955d449348364e5ca26.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tu-22M3 ve Kinjal hava sistemine sahip MiG-31K uzun menzilli uçaklar, Deniz Kuvvetleri’nin filolar arası grupların Akdeniz’deki tatbikatına katılmak üzere Suriye’deki Hmeymim hava üssüne nakledildi” ifadesine yer verildi.Uçakların bin 500 kilometreden fazla mesafe kat ettiği belirtilen açıklamada, “Uzun menzilli uçaklar, tatbikat sırasında, amaçlarına uygun görevleri yerine getirecek” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ocak’ta, 140 savaş gemisi ve 10 bin askerin katılımıyla bir dizi deniz tatbikatın başlatıldığını duyurmuştu. Tatbikatların Rusya’yı çevreleyen denizlerde ve Dünya Okyanusu’nun harekat açısından önemli bölgelerinde gerçekleştirileceği belirtilmişti.
rusya
suriye
hmeymim
hmeymim hava üssü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044586745_342:0:2217:1406_1920x0_80_0_0_054fb5e5204c27158d236aa7cf1333d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, tatbikat, suriye, hmeymim, hmeymim üssü, hmeymim hava üssü

Rusya tatbikat için Hmeymim üssüne savaş uçaklarını gönderdi

17:05 15.02.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYRusya / TU-22 / Hmeymim
Rusya / TU-22 / Hmeymim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
Abone olGoogle news
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Hmeymim üssüne, Kinjal hipersonik füzelerle donatılan MiG-31K jetleri ile Tu-22M3 stratejik bombardıman uçaklarının gönderildiğini duyurdu. Uçakların, Rus Donanması’nın Akdeniz’deki tatbikata katılacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tu-22M3 ve Kinjal hava sistemine sahip MiG-31K uzun menzilli uçaklar, Deniz Kuvvetleri’nin filolar arası grupların Akdeniz’deki tatbikatına katılmak üzere Suriye’deki Hmeymim hava üssüne nakledildi” ifadesine yer verildi.
Uçakların bin 500 kilometreden fazla mesafe kat ettiği belirtilen açıklamada, “Uzun menzilli uçaklar, tatbikat sırasında, amaçlarına uygun görevleri yerine getirecek” dendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ocak’ta, 140 savaş gemisi ve 10 bin askerin katılımıyla bir dizi deniz tatbikatın başlatıldığını duyurmuştu. Tatbikatların Rusya’yı çevreleyen denizlerde ve Dünya Okyanusu’nun harekat açısından önemli bölgelerinde gerçekleştirileceği belirtilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала