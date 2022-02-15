https://tr.sputniknews.com/20220215/rusya-tatbikat-icin-hmeymim-ussune-savas-ucaklarini-gonderdi-1053869215.html

Rusya tatbikat için Hmeymim üssüne savaş uçaklarını gönderdi

Rusya tatbikat için Hmeymim üssüne savaş uçaklarını gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Hmeymim üssüne, Kinjal hipersonik füzelerle donatılan MiG-31K jetleri ile Tu-22M3 stratejik bombardıman uçaklarının... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T17:05+0300

2022-02-15T17:05+0300

2022-02-15T17:05+0300

dünya

rusya

tatbikat

suriye

hmeymim

hmeymim üssü

hmeymim hava üssü

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tu-22M3 ve Kinjal hava sistemine sahip MiG-31K uzun menzilli uçaklar, Deniz Kuvvetleri’nin filolar arası grupların Akdeniz’deki tatbikatına katılmak üzere Suriye’deki Hmeymim hava üssüne nakledildi” ifadesine yer verildi.Uçakların bin 500 kilometreden fazla mesafe kat ettiği belirtilen açıklamada, “Uzun menzilli uçaklar, tatbikat sırasında, amaçlarına uygun görevleri yerine getirecek” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ocak’ta, 140 savaş gemisi ve 10 bin askerin katılımıyla bir dizi deniz tatbikatın başlatıldığını duyurmuştu. Tatbikatların Rusya’yı çevreleyen denizlerde ve Dünya Okyanusu’nun harekat açısından önemli bölgelerinde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

rusya

suriye

hmeymim

hmeymim hava üssü

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rusya, tatbikat, suriye, hmeymim, hmeymim üssü, hmeymim hava üssü