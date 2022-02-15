https://tr.sputniknews.com/20220215/rusyadan-kirimda-roketatar-sistemleriyle-tatbikat-1053871123.html

Rusya’dan Kırım’da roketatar sistemleriyle tatbikat

Rusya’dan Kırım’da roketatar sistemleriyle tatbikat

Rusya’nın Güney Askeri Birimi Sözcüsü Albay Vadim Astafyev, tatbikat çerçevesinde Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Kırım’daki Opuk eğitim... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T18:04+0300

2022-02-15T18:04+0300

2022-02-15T18:04+0300

dünya

rusya

kırım

tatbikat

roketatar

çok namlulu roketatar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102590/35/1025903579_0:202:2884:1824_1920x0_80_0_0_6a17a0ee0e3f05fba8f612bb8130110b.jpg

Astafyev, “Kırım’da konuşlu olan Güney Askeri Birimi’nden askerler Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Opuk özel eğitim sahasında canlı olarak fırlatma işlemleri gerçekleştirdi. Atışlar sahte düşmana ait 30 kilometre uzaklıktaki topçu hedeflerine yapıldı” ifadelerini kullandı.Askerler atışlar sırasında tek başına ve gruplar halindeki hedefleri, komuta merkezlerini de imha etti.Tatbikat sırasında reaktif topçu bataryalarının yönlendirilmesi işlemi Orlan – 10 insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, kırım, tatbikat, roketatar, çok namlulu roketatar