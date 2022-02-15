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https://tr.sputniknews.com/20220215/rusyadan-kirimda-roketatar-sistemleriyle-tatbikat-1053871123.html
Rusya’dan Kırım’da roketatar sistemleriyle tatbikat
Rusya’dan Kırım’da roketatar sistemleriyle tatbikat
Rusya’nın Güney Askeri Birimi Sözcüsü Albay Vadim Astafyev, tatbikat çerçevesinde Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Kırım’daki Opuk eğitim... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T18:04+0300
2022-02-15T18:04+0300
dünya
rusya
kırım
tatbikat
roketatar
çok namlulu roketatar
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Astafyev, “Kırım’da konuşlu olan Güney Askeri Birimi’nden askerler Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Opuk özel eğitim sahasında canlı olarak fırlatma işlemleri gerçekleştirdi. Atışlar sahte düşmana ait 30 kilometre uzaklıktaki topçu hedeflerine yapıldı” ifadelerini kullandı.Askerler atışlar sırasında tek başına ve gruplar halindeki hedefleri, komuta merkezlerini de imha etti.Tatbikat sırasında reaktif topçu bataryalarının yönlendirilmesi işlemi Orlan – 10 insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi.
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rusya, kırım, tatbikat, roketatar, çok namlulu roketatar

Rusya’dan Kırım’da roketatar sistemleriyle tatbikat

18:04 15.02.2022
© Sputnik / Igor RussakGrad isimli çoklu roketatar sistemi.
Grad isimli çoklu roketatar sistemi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Igor Russak
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Rusya’nın Güney Askeri Birimi Sözcüsü Albay Vadim Astafyev, tatbikat çerçevesinde Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Kırım’daki Opuk eğitim sahasında sahte düşmana ait topçu hedeflerine saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
Astafyev, “Kırım’da konuşlu olan Güney Askeri Birimi’nden askerler Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Opuk özel eğitim sahasında canlı olarak fırlatma işlemleri gerçekleştirdi. Atışlar sahte düşmana ait 30 kilometre uzaklıktaki topçu hedeflerine yapıldı” ifadelerini kullandı.
Askerler atışlar sırasında tek başına ve gruplar halindeki hedefleri, komuta merkezlerini de imha etti.
Tatbikat sırasında reaktif topçu bataryalarının yönlendirilmesi işlemi Orlan – 10 insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi.
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