https://tr.sputniknews.com/20220215/turkucu-arif-senturk-81-yasinda-hayatini-kaybetti-1053875412.html
Türkücü Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti
Türkücü Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti
Rumeli türküleriyle bilinen 81 yaşındaki Arif Şentürk yaşamını yitirdi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T20:04+0300
2022-02-15T20:04+0300
2022-02-15T20:05+0300
arif şentürk
son dakika
öldü
yaşam
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Sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti.Arif Şentürk kimdir?1941 senesinde Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.
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arif şentürk, son dakika, öldü
Türkücü Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti
20:04 15.02.2022 (güncellendi: 20:05 15.02.2022) Abone ol
Rumeli türküleriyle bilinen 81 yaşındaki Arif Şentürk yaşamını yitirdi.
Sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti.
Arif Şentürk kimdir?
1941 senesinde Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.
Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.
Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.