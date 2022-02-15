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Ukrayna ve Belarus, ataşelerinin tatbikatlara karşılıklı ziyaretleri konusunda anlaştı
Ukrayna ve Belarus, ataşelerinin tatbikatlara karşılıklı ziyaretleri konusunda anlaştı
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un, Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile telefon görüşmesi sırasında, iki ülkenin savunma ataşelerinin her iki ülkede... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T02:09+0300
2022-02-15T02:09+0300
savunma
belarus
ukrayna
rusya
tatbikat
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Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna Savunma Bakanı, Belaruslu mevkidaşını ‘Kar Fırtınası 2022’ komuta ve karargah tatbikatının gidişatı konusunda bilgilendirerek bu tatbikatın savunma niteliğini taşıdığının altını çizdi. Karşılıklı güveni güçlendirme amacıyla Belarus’un Ukrayna’daki Savunma Ataşesi’nin ‘Kar Fırtınası 2022’ tatbikatına ve Ukrayna’nın Belarus’taki Savunma Ataşesi’nin de Belarus-Rusya ortak ‘Birlik Kararlılığı 2022’ tatbikatına ziyareti ile ilgili anlaşmaya vardı” ifadesine yer verildi.Telefon görüşmesinin, diyalog havasını canlandırma, açıklamalardaki tansiyonu düşürme ve bölgedeki güvenliği sağlama amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.İki ülke savunma bakanlarının, sınır yakınlarındaki tatbikatlar sırasında güveni ve şeffaflığı artıracak önlemlerin uygulanmasını, olası önlemlerin önlenmesini ve acil durumlarla ilgili karşılıklı olarak bilgi alışverişinin yapılmasını değerlendirdiği kaydedildi.Bakanlar ayrıca savunma alanındaki ilişkilerin iyi komşuluk havası için gelişimi amacıyla temasları sürdürme kararı aldı.Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin’e açık sözlü sohbetten dolayı teşekkür eden Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, “Ukrayna ve Belarus halkları arasındaki ilişkilerin özel olduğunu defalarca vurguladım. İki halk birbirine çok sıcak duygular besliyor. Ukrayna'dan Belarus'a yönelik herhangi bir tehdit veya provokasyon olamaz, kesinlikle mümkün değil. Viktor Gennadiyeviç de Belarus topraklarından Ukrayna’ya risk ve tehditlerin olmadığına söz verdi. Halihazırda gündemde olan şeyleri ele aldık ve işbirliğinin geleceği için algoritmayı belirledik. Bunu olumlu bir sinyal ve verimli işbirliğine yönelik ilk adım olarak görüyorum” diye konuştu.Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı, telefon görüşmesinin Ukrayna’nın girişimi üzerine gerçekleştiğini kaydederek, “Telefon görüşmesi sırasında, askeri alandaki işbirliğinin son durumu, mevcut sorunlar ve bölgede güven ve güvenlik ortamını güçlendirecek somut adımlar değerlendirildi. Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Viktor Hrenin, Ukrayna halkının Belarus için kardeş halk olduğunu ve öyle kalacağını vurguladı. Belarus-Ukrayna ilişkilerindeki gerilimi başlatan Belarus değil” açıklamasında bulundu.Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov’un, iki ülke arasındaki işbirliğinin canlandırılması, güvenlik ve karşılıklı güven konularındaki işbirliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini savunduğu belirtilen açıklamada, “Bakanlar, askeri tatbikatları değerlendirdi ve bu etkinliklerin kardeş ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmadığından emin olduklarını dile getirdi. Savunma bakanları, şeffaflığı ve karşılıklı güveni artıran somut adımları belirledi” ifadesine yer verildi.Belarus Savunma Bakanlığı, “Görüşme, diyalog ortamını yeniden canlandırma, açıklamalardaki tansiyonu düşürme ve bölgedeki güvenliği sağlama amacıyla yapıldı” diye ekledi.
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belarus, ukrayna, rusya, tatbikat

Ukrayna ve Belarus, ataşelerinin tatbikatlara karşılıklı ziyaretleri konusunda anlaştı

02:09 15.02.2022
© AARusya-Belarus ortak tatbikat
Rusya-Belarus ortak tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un, Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile telefon görüşmesi sırasında, iki ülkenin savunma ataşelerinin her iki ülkede yapılan tatbikatlara karşılıklı ziyaretleri konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna Savunma Bakanı, Belaruslu mevkidaşını ‘Kar Fırtınası 2022’ komuta ve karargah tatbikatının gidişatı konusunda bilgilendirerek bu tatbikatın savunma niteliğini taşıdığının altını çizdi. Karşılıklı güveni güçlendirme amacıyla Belarus’un Ukrayna’daki Savunma Ataşesi’nin ‘Kar Fırtınası 2022’ tatbikatına ve Ukrayna’nın Belarus’taki Savunma Ataşesi’nin de Belarus-Rusya ortak ‘Birlik Kararlılığı 2022’ tatbikatına ziyareti ile ilgili anlaşmaya vardı” ifadesine yer verildi.
Telefon görüşmesinin, diyalog havasını canlandırma, açıklamalardaki tansiyonu düşürme ve bölgedeki güvenliği sağlama amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
İki ülke savunma bakanlarının, sınır yakınlarındaki tatbikatlar sırasında güveni ve şeffaflığı artıracak önlemlerin uygulanmasını, olası önlemlerin önlenmesini ve acil durumlarla ilgili karşılıklı olarak bilgi alışverişinin yapılmasını değerlendirdiği kaydedildi.
Bakanlar ayrıca savunma alanındaki ilişkilerin iyi komşuluk havası için gelişimi amacıyla temasları sürdürme kararı aldı.
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin’e açık sözlü sohbetten dolayı teşekkür eden Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, “Ukrayna ve Belarus halkları arasındaki ilişkilerin özel olduğunu defalarca vurguladım. İki halk birbirine çok sıcak duygular besliyor. Ukrayna'dan Belarus'a yönelik herhangi bir tehdit veya provokasyon olamaz, kesinlikle mümkün değil. Viktor Gennadiyeviç de Belarus topraklarından Ukrayna’ya risk ve tehditlerin olmadığına söz verdi. Halihazırda gündemde olan şeyleri ele aldık ve işbirliğinin geleceği için algoritmayı belirledik. Bunu olumlu bir sinyal ve verimli işbirliğine yönelik ilk adım olarak görüyorum” diye konuştu.
Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı, telefon görüşmesinin Ukrayna’nın girişimi üzerine gerçekleştiğini kaydederek, “Telefon görüşmesi sırasında, askeri alandaki işbirliğinin son durumu, mevcut sorunlar ve bölgede güven ve güvenlik ortamını güçlendirecek somut adımlar değerlendirildi. Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Viktor Hrenin, Ukrayna halkının Belarus için kardeş halk olduğunu ve öyle kalacağını vurguladı. Belarus-Ukrayna ilişkilerindeki gerilimi başlatan Belarus değil” açıklamasında bulundu.
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov’un, iki ülke arasındaki işbirliğinin canlandırılması, güvenlik ve karşılıklı güven konularındaki işbirliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini savunduğu belirtilen açıklamada, “Bakanlar, askeri tatbikatları değerlendirdi ve bu etkinliklerin kardeş ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmadığından emin olduklarını dile getirdi. Savunma bakanları, şeffaflığı ve karşılıklı güveni artıran somut adımları belirledi” ifadesine yer verildi.
Belarus Savunma Bakanlığı, “Görüşme, diyalog ortamını yeniden canlandırma, açıklamalardaki tansiyonu düşürme ve bölgedeki güvenliği sağlama amacıyla yapıldı” diye ekledi.
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