https://tr.sputniknews.com/20220216/alaattin-cakicinin-yegeni-silahli-saldiriya-ugradi-1053883690.html
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıya uğradı
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıya uğradı
Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’nın silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T02:05+0300
2022-02-16T02:05+0300
2022-02-16T02:07+0300
alaattin çakıcı
yeğen
adem çakıcı
türkiye
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Adem Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı'nın kendi kullandığı araca İstanbul'da Cevizlibağ’da giderken, başka bir araçtan çapraz ateş açıldı. Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı'nın, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne gittiği belirtildi.Süper Haber’de yer alan bilgiye göre sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı’nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi.
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alaattin çakıcı, yeğen, adem çakıcı
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıya uğradı
02:05 16.02.2022 (güncellendi: 02:07 16.02.2022) Abone ol
Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’nın silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Adem Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı'nın kendi kullandığı araca İstanbul'da Cevizlibağ’da giderken, başka bir araçtan çapraz ateş açıldı.
Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı'nın, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne gittiği belirtildi.
Süper Haber’de yer alan bilgiye göre
sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı’nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi.