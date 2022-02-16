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https://tr.sputniknews.com/20220216/alaattin-cakicinin-yegeni-silahli-saldiriya-ugradi-1053883690.html
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıya uğradı
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıya uğradı
Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’nın silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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Adem Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı'nın kendi kullandığı araca İstanbul'da Cevizlibağ’da giderken, başka bir araçtan çapraz ateş açıldı. Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı'nın, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne gittiği belirtildi.Süper Haber’de yer alan bilgiye göre sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı’nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi.
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alaattin çakıcı, yeğen, adem çakıcı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıya uğradı

02:05 16.02.2022 (güncellendi: 02:07 16.02.2022)
© AAEdirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’nın silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Adem Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı'nın kendi kullandığı araca İstanbul'da Cevizlibağ’da giderken, başka bir araçtan çapraz ateş açıldı.
Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı'nın, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne gittiği belirtildi.
Süper Haber’de yer alan bilgiye göre sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı’nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi.
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