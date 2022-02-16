https://tr.sputniknews.com/20220216/alkollu-vatandas-kendini-bicakladi-1053921070.html

Alkollü vatandaş kendini bıçakladı

Alkollü vatandaş kendini bıçakladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü bir kişi, başka bir vatandaşın bıçağını alarak kendini karnından bıçakladı. Alkollü şahıs, ambulansa bineceği sırada... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T21:40+0300

2022-02-16T21:40+0300

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türkiye

aydın

alkol

bıçaklama

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Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Ö.B., bulvar üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

türkiye

aydın

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aydın, alkol, bıçaklama