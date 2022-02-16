https://tr.sputniknews.com/20220216/alkollu-vatandas-kendini-bicakladi-1053921070.html
Alkollü vatandaş kendini bıçakladı
Alkollü vatandaş kendini bıçakladı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü bir kişi, başka bir vatandaşın bıçağını alarak kendini karnından bıçakladı. Alkollü şahıs, ambulansa bineceği sırada... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T21:40+0300
2022-02-16T21:40+0300
2022-02-16T21:40+0300
türkiye
aydın
alkol
bıçaklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053920962_0:70:749:491_1920x0_80_0_0_b87c4c58bb403fe97da70578b6cd7cd2.jpg
Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Ö.B., bulvar üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
türkiye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053920962_1:0:749:561_1920x0_80_0_0_6ac55556825d835edeb615d91ad8da64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aydın, alkol, bıçaklama
Alkollü vatandaş kendini bıçakladı
Abone ol
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü bir kişi, başka bir vatandaşın bıçağını alarak kendini karnından bıçakladı. Alkollü şahıs, ambulansa bineceği sırada görevli polisin silahını almak isterken, polisin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.
Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Ö.B., bulvar üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.