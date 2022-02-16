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https://tr.sputniknews.com/20220216/alkollu-vatandas-kendini-bicakladi-1053921070.html
Alkollü vatandaş kendini bıçakladı
Alkollü vatandaş kendini bıçakladı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü bir kişi, başka bir vatandaşın bıçağını alarak kendini karnından bıçakladı. Alkollü şahıs, ambulansa bineceği sırada... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
aydın
alkol
bıçaklama
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Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Ö.B., bulvar üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
türkiye
aydın
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aydın, alkol, bıçaklama

Alkollü vatandaş kendini bıçakladı

21:40 16.02.2022
© İHA / EKREM KESER-AW545734Alkol
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© İHA / EKREM KESER-AW545734
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü bir kişi, başka bir vatandaşın bıçağını alarak kendini karnından bıçakladı. Alkollü şahıs, ambulansa bineceği sırada görevli polisin silahını almak isterken, polisin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.
Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Ö.B., bulvar üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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