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https://tr.sputniknews.com/20220216/burger-king-artan-maliyetler-nedeniyle-whopperi-indirimli-menuden-cikardi-bu-yil-zam-yapilacak-1053885509.html
Burger King, artan maliyetler nedeniyle Whopper'ı indirimli menüden çıkardı: Bu yıl zam yapılacak
Burger King, artan maliyetler nedeniyle Whopper'ı indirimli menüden çıkardı: Bu yıl zam yapılacak
Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, en ünlü ve 'ikonik' hamburgeri ‘Whopper’ı artan maliyetler nedeniyle 'indirimli' menüsünden çıkartarak zam... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T04:53+0300
2022-02-16T04:53+0300
ekonomi
burger king
zam
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Burger King'in bağlı olduğu Restaurant Brands International şirketi, Salı günü yaptığı açıklamada popüler hamburgeri Whopper'ı indirimli menülerinden çıkardığını ve yüksek maliyetleri dengelemek için bu yıl zam yapacağını açıkladı. Kovid-19 salgını ve varyantlar nedeniyle küresel çapta tedarik zincirindeki yaşanan aksaklıklar, gıda maliyetlerinin artmasına, bununla birlikte enflasyonun yükselmesine neden oldu. Restaurant Brands CEO'su Jose Cil Reuters'a verdiği görüşte, uzunca bir süredir indirimli menüde yer alan 'Whopper'ın önümüzdeki dönem zamlı fiyatıyla menüde yer alacağını söyledi. Bununla birlikte daha az popüler olan bazı ürünlerinin de belli günlerde artık menülerinde yer almayacağını bildirdi. 2022'de menülere yansıyacak zamlı fiyatlar hakkında kesin tarih vermeyen Cil, genellikle düşük gelirli kesimlere hitap eden restoran zincirinin 'sınırlı' bir indirimli menüye sahip olacağını ifade etti.
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burger king, zam

Burger King, artan maliyetler nedeniyle Whopper'ı indirimli menüden çıkardı: Bu yıl zam yapılacak

04:53 16.02.2022
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVANBurger King
Burger King - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN
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Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, en ünlü ve 'ikonik' hamburgeri ‘Whopper’ı artan maliyetler nedeniyle 'indirimli' menüsünden çıkartarak zam yapacağını duyurdu.
Burger King'in bağlı olduğu Restaurant Brands International şirketi, Salı günü yaptığı açıklamada popüler hamburgeri Whopper'ı indirimli menülerinden çıkardığını ve yüksek maliyetleri dengelemek için bu yıl zam yapacağını açıkladı.

Kovid-19 salgını ve varyantlar nedeniyle küresel çapta tedarik zincirindeki yaşanan aksaklıklar, gıda maliyetlerinin artmasına, bununla birlikte enflasyonun yükselmesine neden oldu.

Restaurant Brands CEO'su Jose Cil Reuters'a verdiği görüşte, uzunca bir süredir indirimli menüde yer alan 'Whopper'ın önümüzdeki dönem zamlı fiyatıyla menüde yer alacağını söyledi.

Bununla birlikte daha az popüler olan bazı ürünlerinin de belli günlerde artık menülerinde yer almayacağını bildirdi. 2022'de menülere yansıyacak zamlı fiyatlar hakkında kesin tarih vermeyen Cil, genellikle düşük gelirli kesimlere hitap eden restoran zincirinin 'sınırlı' bir indirimli menüye sahip olacağını ifade etti.
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