https://tr.sputniknews.com/20220216/caldigi-tupu-ayni-isletmeye-geri-satti-1053898429.html

Çaldığı tüpü aynı işletmeye geri sattı

Çaldığı tüpü aynı işletmeye geri sattı

Sinop’ta bir kişi, tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı işletmeye geri sattı. İkinci tüpü de çalıp satmak isterken, bayi çalışanının aracından eksilen tüpü... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:39+0300

2022-02-16T12:39+0300

2022-02-16T12:44+0300

hırsızlık

türkiye

tüp

sinop

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Sinop’ta S.C., tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı bayiye geri satmak istedi. Bayi işletmecisi Nagihan Taban, parasını vererek tüpü satın aldı. Tam o esnada çalışan Murat Türkeri aracından bir tüp eksik olduğunu fark ederek bayiye haber verdi.Şahıstan aldığı tüpün aslında kendisine ait olduğunu fark eden Taban, o anları şöyle anlattı:Bayi çalışanı Murat Türkeri ise, “Dükkândan çıktım sipariş dağıtmak için arabamın yanına geldim. Bir baktım tüplerime, tüp kayıp. Hemen mağaza müdürümü aradım, 'abla, kamyondan bir tane tüp çalmışlar tüpüm eksik' dedim. Bana 'demin müşterinin biri tüp getirdi bana satmaya çalıştı ben de aldım' dedi. Eşkâl verdi, Sakarya Caddesi'nde çıktık bakındık göremedik kendisini. Sonra arabamın yanına geldim, baktım ki tekrar çalıyor, ikinci tüpümüzü çalıyor. Ben hemen koştum, beni fark edince o da koştu ben de peşine koştum. Koca Sokağa geçti, oradan Tuzcular Caddesi’nden Hamam Yokuşu'na. Hamam Yokuşu'nda kendisini kaybettim. Sonrasında emniyeti aradım, memur beyler olaya el attılar. Dolmuşa binmiş, sonradan öğrendik. Benim önümden dolmuşa binmiş, Kütüphane tarafına kadar gitmiş” ifadelerini kullandı.Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, her yerde kayıp S.C.’yi arıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220216/kebapcida-motokurye-olarak-ise-baslamisti-ikinci-siparisinde-motosikleti-caldi-1053889735.html

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hırsızlık, tüp, sinop