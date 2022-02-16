https://tr.sputniknews.com/20220216/doc-dr-varol-asi-oldum-diye-rehavete-kapilmayin-1053897611.html
Doç. Dr. Varol: Aşı oldum diye rehavete kapılmayın
Doç. Dr. Varol: Aşı oldum diye rehavete kapılmayın
Doç. Dr. Gamze Varol, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirterek, "Aşı olsak da maske, mesafe, hijyene... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
koronavirüs
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koronavirüs tedbirleri
koronavirüs bilim kurulu
omicron
sosyal mesafe
kovid-19
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, Kovid-19 ile mücadelede aşı olunsa bile rehavete kapılmadan diğer tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiğini söyledi.AA'ya konuşan Varol, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirtti.Bunun, salgına karşı alınan tedbirlerin tam uygulanmamasından kaynaklandığını anlatan Varol, "Aşılama oranlarının artması sanıyorum tüm toplumda bir rehavete neden oldu. Aslında bizler biliyoruz ki aşılama hastalığın bulaşmasını değil, yoğun bakıma yatışlardan ya da ölümlerden korumayı sağlıyor. O yüzden bizler aşı öncesindeymiş gibi tekrar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz" diye konuştu.Varol, vatandaşların özellikle aşı olmayı ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.Aşı sayesinde ölüm oranlarında önemli azalma yaşandığına işaret eden Varol, şu değerlendirmede bulundu:'Temas oldukça virüs mutasyona uğruyor'Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal hareketliliğin azaltılmasının önemli olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220215/son-24-saatte-94-bin-730-vaka-tespit-edildi--309-kisi-hayatini-kaybetti-1053874361.html
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koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , koronavirüs bilim kurulu, omicron, sosyal mesafe, kovid-19
Doç. Dr. Varol: Aşı oldum diye rehavete kapılmayın
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Doç. Dr. Gamze Varol, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirterek, "Aşı olsak da maske, mesafe, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Çünkü temas oldukça virüs mutasyona uğruyor. Virüsün mutasyona uğraması sonrasında nasıl davranacağını bilmiyoruz" dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, Kovid-19 ile mücadelede aşı olunsa bile rehavete kapılmadan diğer tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiğini söyledi.
AA'ya konuşan Varol, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirtti.
Bunun, salgına karşı alınan tedbirlerin tam uygulanmamasından kaynaklandığını anlatan Varol, "Aşılama oranlarının artması sanıyorum tüm toplumda bir rehavete neden oldu. Aslında bizler biliyoruz ki aşılama hastalığın bulaşmasını değil, yoğun bakıma yatışlardan ya da ölümlerden korumayı sağlıyor. O yüzden bizler aşı öncesindeymiş gibi tekrar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz" diye konuştu.
Varol, vatandaşların özellikle aşı olmayı ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.
Aşı sayesinde ölüm oranlarında önemli azalma yaşandığına işaret eden Varol, şu değerlendirmede bulundu:
"Bugünlerde toplumda tedbirlere uyulması konusunda bir gevşeklik görüyoruz. Hiçbir kısıtlama yok. Bu kısıtlamaların olmayışı risk iletişimi konusunda da bazı sorunların olduğunu gösteriyor. 'Hiçbir risk yok normal hayatımıza, pandemi öncesi hayatımıza devam edebiliriz, her türlü etkinliğe katılabiliriz.' ya da 'Aşı olduk işte korunmaya gerek yok maskeyi çıkartabiliriz' anlayışından uzaklaşmamız gerekiyor."
'Temas oldukça virüs mutasyona uğruyor'
Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal hareketliliğin azaltılmasının önemli olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:
"Aşı olsak da maske, mesafe, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Çünkü temas oldukça virüs mutasyona uğruyor. Virüsün mutasyona uğraması sonrasında nasıl davranacağını bilmiyoruz. Daha bulaşıcı, daha öldürücü olabilir, daha hafif seyredebilir. Ama virüsün ortadan kaldırılabilmesi için yapılacak şey, aşılanacağız. Pandeminin ilk başındaki toplumsal önlemler varmışçasına hareket edeceğiz. Aksi takdirde her geçen gün daha fazla ölümle karşı karşıya kalırız."