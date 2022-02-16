https://tr.sputniknews.com/20220216/doc-dr-varol-asi-oldum-diye-rehavete-kapilmayin-1053897611.html

Doç. Dr. Varol: Aşı oldum diye rehavete kapılmayın

Doç. Dr. Varol: Aşı oldum diye rehavete kapılmayın

Doç. Dr. Gamze Varol, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirterek, "Aşı olsak da maske, mesafe, hijyene... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:27+0300

2022-02-16T12:27+0300

2022-02-16T12:27+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

koronavirüs bilim kurulu

omicron

sosyal mesafe

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053690145_0:0:700:394_1920x0_80_0_0_e1fd950bafff843e7d74a06f25b7a4aa.jpg

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, Kovid-19 ile mücadelede aşı olunsa bile rehavete kapılmadan diğer tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiğini söyledi.AA'ya konuşan Varol, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirtti.Bunun, salgına karşı alınan tedbirlerin tam uygulanmamasından kaynaklandığını anlatan Varol, "Aşılama oranlarının artması sanıyorum tüm toplumda bir rehavete neden oldu. Aslında bizler biliyoruz ki aşılama hastalığın bulaşmasını değil, yoğun bakıma yatışlardan ya da ölümlerden korumayı sağlıyor. O yüzden bizler aşı öncesindeymiş gibi tekrar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz" diye konuştu.Varol, vatandaşların özellikle aşı olmayı ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.Aşı sayesinde ölüm oranlarında önemli azalma yaşandığına işaret eden Varol, şu değerlendirmede bulundu:'Temas oldukça virüs mutasyona uğruyor'Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal hareketliliğin azaltılmasının önemli olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220215/son-24-saatte-94-bin-730-vaka-tespit-edildi--309-kisi-hayatini-kaybetti-1053874361.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , koronavirüs bilim kurulu, omicron, sosyal mesafe, kovid-19