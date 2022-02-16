Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220216/doc-dr-varol-asi-oldum-diye-rehavete-kapilmayin-1053897611.html
Doç. Dr. Varol: Aşı oldum diye rehavete kapılmayın
Doç. Dr. Varol: Aşı oldum diye rehavete kapılmayın
Doç. Dr. Gamze Varol, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirterek, "Aşı olsak da maske, mesafe, hijyene... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:27+0300
2022-02-16T12:27+0300
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
koronavirüs bilim kurulu
omicron
sosyal mesafe
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053690145_0:0:700:394_1920x0_80_0_0_e1fd950bafff843e7d74a06f25b7a4aa.jpg
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, Kovid-19 ile mücadelede aşı olunsa bile rehavete kapılmadan diğer tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiğini söyledi.AA'ya konuşan Varol, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirtti.Bunun, salgına karşı alınan tedbirlerin tam uygulanmamasından kaynaklandığını anlatan Varol, "Aşılama oranlarının artması sanıyorum tüm toplumda bir rehavete neden oldu. Aslında bizler biliyoruz ki aşılama hastalığın bulaşmasını değil, yoğun bakıma yatışlardan ya da ölümlerden korumayı sağlıyor. O yüzden bizler aşı öncesindeymiş gibi tekrar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz" diye konuştu.Varol, vatandaşların özellikle aşı olmayı ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.Aşı sayesinde ölüm oranlarında önemli azalma yaşandığına işaret eden Varol, şu değerlendirmede bulundu:'Temas oldukça virüs mutasyona uğruyor'Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal hareketliliğin azaltılmasının önemli olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220215/son-24-saatte-94-bin-730-vaka-tespit-edildi--309-kisi-hayatini-kaybetti-1053874361.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053690145_88:0:613:394_1920x0_80_0_0_e56fa49111a9420ae6a3d5a498c0900d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , koronavirüs bilim kurulu, omicron, sosyal mesafe, kovid-19

Doç. Dr. Varol: Aşı oldum diye rehavete kapılmayın

12:27 16.02.2022
© DHATürkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi
Türkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Doç. Dr. Gamze Varol, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirterek, "Aşı olsak da maske, mesafe, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Çünkü temas oldukça virüs mutasyona uğruyor. Virüsün mutasyona uğraması sonrasında nasıl davranacağını bilmiyoruz" dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, Kovid-19 ile mücadelede aşı olunsa bile rehavete kapılmadan diğer tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiğini söyledi.
AA'ya konuşan Varol, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirtti.
Bunun, salgına karşı alınan tedbirlerin tam uygulanmamasından kaynaklandığını anlatan Varol, "Aşılama oranlarının artması sanıyorum tüm toplumda bir rehavete neden oldu. Aslında bizler biliyoruz ki aşılama hastalığın bulaşmasını değil, yoğun bakıma yatışlardan ya da ölümlerden korumayı sağlıyor. O yüzden bizler aşı öncesindeymiş gibi tekrar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz" diye konuştu.
Varol, vatandaşların özellikle aşı olmayı ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.
Aşı sayesinde ölüm oranlarında önemli azalma yaşandığına işaret eden Varol, şu değerlendirmede bulundu:
"Bugünlerde toplumda tedbirlere uyulması konusunda bir gevşeklik görüyoruz. Hiçbir kısıtlama yok. Bu kısıtlamaların olmayışı risk iletişimi konusunda da bazı sorunların olduğunu gösteriyor. 'Hiçbir risk yok normal hayatımıza, pandemi öncesi hayatımıza devam edebiliriz, her türlü etkinliğe katılabiliriz.' ya da 'Aşı olduk işte korunmaya gerek yok maskeyi çıkartabiliriz' anlayışından uzaklaşmamız gerekiyor."

'Temas oldukça virüs mutasyona uğruyor'

Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal hareketliliğin azaltılmasının önemli olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:
"Aşı olsak da maske, mesafe, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Çünkü temas oldukça virüs mutasyona uğruyor. Virüsün mutasyona uğraması sonrasında nasıl davranacağını bilmiyoruz. Daha bulaşıcı, daha öldürücü olabilir, daha hafif seyredebilir. Ama virüsün ortadan kaldırılabilmesi için yapılacak şey, aşılanacağız. Pandeminin ilk başındaki toplumsal önlemler varmışçasına hareket edeceğiz. Aksi takdirde her geçen gün daha fazla ölümle karşı karşıya kalırız."
Türkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
KORONAVİRÜS
Koronavirüs salgınında günlük can kaybı 300'ü aştı
Dün, 19:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала