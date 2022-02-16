https://tr.sputniknews.com/20220216/fahrettin-altundan-sila-senturk-cinayetine-iliskin-aciklama-surecin-takipcisi-olacagiz--1053923502.html

Fahrettin Altun, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama yaptı: Sürecin takipçisi olacağız

Fahrettin Altun, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama yaptı: Sürecin takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da zorla nişanlandırıldığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T23:05+0300

2022-02-16T23:05+0300

2022-02-16T23:06+0300

türkiye

fahrettin altun

kadın cinayetleri

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Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

türkiye

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fahrettin altun, kadın cinayetleri