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https://tr.sputniknews.com/20220216/fahrettin-altundan-sila-senturk-cinayetine-iliskin-aciklama-surecin-takipcisi-olacagiz--1053923502.html
Fahrettin Altun, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama yaptı: Sürecin takipçisi olacağız
Fahrettin Altun, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama yaptı: Sürecin takipçisi olacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da zorla nişanlandırıldığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fahrettin altun
kadın cinayetleri
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Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
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fahrettin altun, kadın cinayetleri

Fahrettin Altun, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama yaptı: Sürecin takipçisi olacağız

23:05 16.02.2022 (güncellendi: 23:06 16.02.2022)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da zorla nişanlandırıldığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.
Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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