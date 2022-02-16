https://tr.sputniknews.com/20220216/imamoglundan-partilere-iski-cagrisi-en-ust-seviyede-erdem-bekliyorum-1053922684.html

İmamoğlu’ndan partilere ‘İSKİ’ çağrısı: En üst seviyede erdem bekliyorum

İmamoğlu’ndan partilere ‘İSKİ’ çağrısı: En üst seviyede erdem bekliyorum

İSKİ’nin, İBB’nin en köklü ve önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, bugün toplanacak İSKİ Genel Kurulu öncesinde, İBB Meclisi’nde bulunan... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T22:36+0300

2022-02-16T22:36+0300

2022-02-16T22:36+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Avcılar, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde yıllardır yaşanan su baskınlarını tarihe gömecek projenin temelini attı. “İSKİ Atık Su ve Yağmur Suyu Kanal İnşaatı Temel Atma Töreni”ne katılan İmamoğlu, İSKİ’nin İBB’nin en köklü ve önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.'Geçmişteki görüntüler, bu kente yakışmayan bir görüntüydü' İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bugüne, bu şehre yakışmayan hiçbir görüntünün artık olmamasını arzu ettiğimizi ve bu yönde de bugüne kadar ihmal edilmiş bütün altyapı çalışmalarını tamamlamaya söz verdiğimizi hatırlatalım” dedi. “Bu sözümüzü yerine getiriyoruz” diyen İmamoğlu, “Yüzde 80’e yakınını ya bitirdik ya bitirmek üzereyiz. Yüzde 20’lik kısmında da yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bu, İstanbulluların ve bu kentin hak ettiği bir görüntü. Geçmişteki görüntüler, bu kente yakışmayan bir görüntüydü. Çağdaş bir altyapıyı ortaya koymak ve bütün bu zorluklara rağmen bunu başarmak, bizim en önemli konularımızdan birisi. Burası İstanbul. Yani şu görüntüler, buradan dünyaya gösterilemez. İstanbul’un göbeğinde, daha dün Üsküdar’da ya da Sirkeci’de ya da Yenikapı’da ya da Bakırköy’de, Pendik’te, Kartal’da yaşanan o görüntüler, artık İstanbulluya yaşatılamaz. Dünyaya gösterilemez” ifadelerini kullandı.'Elektrik faturalarının katlanamaz bir boyuta erişmesi gerçekten bizim canımızı sıkıyor'“Bugünün ekonomisinde bırakın iş yapmayı, ihaleye çıkmak bile zor duruma geldi. Çünkü, maliyetleri yerine oturtamıyorsunuz” diyen İmamoğlu, “Yaklaşık maliyetleri, bir şekilde yazılı hale getiremiyorsunuz. Ve bu zorluk, hepimize çok sıkıntılı dönemler yaşatıyor. Birçok maliyet, tahminimizin çok daha üzerinde vatandaşımızın da canını sıkan, belini büken bir konuma ulaştı. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış, elektrik faturalarının katlanamaz bir boyuta erişmesi gerçekten bizim canımızı sıkıyor. Halkımızın da bundan etkilendiğini biliyoruz. İSKİ'nin elektrik tüketimi, son 1 yılda 2,5 katına çıktı. Bugün, 3 milyar 200 milyona yakın elektrik faturası bekleniyor bu sene. Bu rakam, 1 milyar 380 milyon civarında tamamlandı 2021 fiyatlarıyla. Yani sadece evimizdeki fatura değil, kurumlarımızın da bu tür maliyetlerinin ne denli arttığının çarpıcı bir karşılığı bu” şeklinde konuştu.‘Şu ana kadar süren diyalogdan dolayı teşekkür ediyorum’“Şu anda İSKİ'de zorluklarla mücadelemizi veriyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:‘Su, zaruri ihtiyaçtır’“İBB’nin bütçesine baktığınızda, esnek davranabilirsiniz” diyen İmamoğlu, “Diyebilirsiniz ki; şu metroyu bir yıl daha geciktirelim. Ya da şu kültür merkezini bu sene yapmayalım, seneye yapalım. Veya şu parkı, 2 sene sonra başlayalım. Esnetebilirsiniz. Ama evdeki bir çocuğa, seni 1 ay yıkamayacağız diyemezsin. Bugün de abdest alma diyemezsin. Tabağını, çanağını yıkama diyemezsin. Ya da bulaşık makinesini çalıştırma diyemezsin. Çamaşır makinesini çalıştırma diyemezsin. Yani zaruri ihtiyaçtır su. 7/24 aksamadan verilmek zorunda olan, her vatandaşın birinci hakkı diyebileceğimiz bir meseledir. Bu zorluklara rağmen, bu maliyet artışlarına rağmen, sürdürülebilir bir hizmet verme adına, Meclis’imizin, bu işin ve buna benzer halkımızın alması mecburi olan hizmetlerdeki tutum ve tavrında en üst seviyede erdemi bekliyorum” şeklinde konuştu.'İSKİ, 1 milyar liranın üzerinde eksik plan sundu'“İSKİ Genel Müdürlüğümüz, vatandaşımızın bu zor günlerinde sırtına çok yük binmemesi için asgarinin de altında; yani bütçesine eksi yazarak, -bu kolay değildir bu kurum için- 1 milyar liranın üzerinde bir eksiği yazarak, bir plan sundu” bilgisini paylaşan İmamoğlu, “O bakımdan bugünün koşullarında ben, Meclis’imizden bugün İstanbul halkı adına, yeni fiyat tarifesini ve yeni bütçeyi ve de bundan sonra tartışma olmaması adına TEFE-ÜFE ayarlamasının tekrar sisteme getirilerek, böylesi zaruri bir hizmetin, her gün zam vesaire gibi kavramlarla tartışılmaması noktasında kararın alınmasını bekliyorum. Türkiye’nin en büyük ikinci meclisi olan İstanbul Büyükşehir Meclisi’mizin bütün meclis üyelerine iletiyorum; siyasi parti ayrımı yapmaksızın” dedi.

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