https://tr.sputniknews.com/20220216/konutta-kdv-indirimi-yolda-ikili-sistem-uygulanacak-1053887638.html

Konutta KDV indirimi yolda: İkili sistem uygulanacak

Konutta KDV indirimi yolda: İkili sistem uygulanacak

Konutta KDV sisteminin sadeleştirilmesi ve 150 metrekareden büyük konutlarda KDV yükünün düşürülmesi planlanıyor. Mevcutta 150 metrekareden büyük konutlar için... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T08:14+0300

2022-02-16T08:14+0300

2022-02-16T08:14+0300

ekonomi

konut

kdv

indirim

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Konutta KDV sisteminde sadeleştirmeye gidilirken, 150 metrekarenin üstündeki konutlarda yüksek KDV yükü düşürülüyor. Mevcut sistemde konutlarda KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1 ile 8 oranı, 150 metrekarenin üzerinde ise yüzde 18 olarak uygulanıyor. Bir konut 150 metrekare olduğunda yüzde 8 KDV ödenirken, metrekare 150’nin üstüne çıktığında 151 metrekare olduğunda bu oran yüzde 18’e çıkıyor. Bu da hem tüketici hem de sektörün şikâyetine neden oluyordu.Hürriyet'in haberine göre, yeni modelle 150 metrekarenin üzerindeki konuta ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak. Buna göre, 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 1 metrekare için de yüzde 18 KDV söz konusu olacak. Örneğin 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 151 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 1 metrekarelik bölüm yüzde 18’den vergilendirilecek bu tutar da bin 192 liraya denk gelecek. Kalan bölüm yine yüzde 8 üzerinden hesaplanacak. Yeni modelle ödenecek tutar 80 bin 656 liraya denk gelecek.Müteahhitten 1 milyon lira değerinde konut alan bir vatandaş 80 bin lira KDV ödeyecek. Ancak evin metrekaresi 155 olursa, 150 metrekarenin altı için yüzde 8, üstü için yüzde 18 KDV ödeyecek. Hesaplama konutun değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak. Bir milyon liraya alınan konutun 5 metrekarelik kısmı yüzde 18 üzerinden hesaplandığında 5 bin 805 liraya denk gelecek. Kalan 150 metrekare yüzde 8 üzerinden hesaplanacak bu da 77 bin 412 olacak. Toplamda ödenecek KDV 83 bin 217 lira olacak. Böylece yeni modelde ödenecek KDV’de vatandaşın 96 bin 783 lira avantajı olacak.

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konut, kdv, indirim