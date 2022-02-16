https://tr.sputniknews.com/20220216/matviyekonodan-ukraynaya-donetsk-ve-luganski-isgal-ederseniz-orantili-yanit-veririz-1053894214.html
Matviyenko'dan Ukrayna'ya: Donetsk ve Lugansk'ı işgal ederseniz orantılı yanıt veririz
Matviyenko'dan Ukrayna'ya: Donetsk ve Lugansk'ı işgal ederseniz orantılı yanıt veririz
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki vatandaşlarını yalnız bırakmayacağını, Ukrayna... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T11:47+0300
2022-02-16T11:47+0300
2022-02-16T11:57+0300
ukrayna krizi
valentina matviyenko
rusya
lugansk
donetsk
rusya federasyon konseyi
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Parlamentskaya Gazeta’ya konuşan Matviyenko, “Tanınmayan bu cumhuriyetlerde binlerce Rus vatandaşı yaşıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin buraları işgal etmesi durumunda onları zor durumda bırakmayacağımız, gücendirmeyeceğimiz aşikar. Onları korumak için gereken her şeyi yapacağız. Doğal olarak da vereceğimiz yanıt saldırganlığın boyutu ve oluşan askeri-siyasi durumla orantılı olacak” ifadelerini kullandı. Matviyenko, Ukrayna saldırı silahlarıyla doldurulurken, Rusya sınırlarında da gerginlik noktaları oluşturulurken Rusya’nın askeri nitelikli tedbirler de dahil, bir dizi tedbir almak zorunda olduğunu vurguladı. Matviyenko, Rusya’nın ne Ukrayna’yla ne de başkasıyla savaşmak gibi bir isteği olmadığını, saldırganca istekleri olduğuna dair suçlamaların objektif bir dayanağı bulunmadığını belirtti. Rusya-Ukrayna ilişkilerinin iyi bir dönemden geçmediğini kaydeden Matviyenko, her türlü sorunun barışçıl, diplomatik ve siyasi yolla çözülebileceğini vurguladı.
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valentina matviyenko, rusya, lugansk, donetsk, rusya federasyon konseyi
Matviyenko'dan Ukrayna'ya: Donetsk ve Lugansk'ı işgal ederseniz orantılı yanıt veririz
11:47 16.02.2022 (güncellendi: 11:57 16.02.2022) Abone ol
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki vatandaşlarını yalnız bırakmayacağını, Ukrayna ordusunun işgal etmesi halinde verecekleri yanıtın saldırganlığın boyutu ve oluşacak askeri-siyasi durumla orantılı olacağını söyledi.
Parlamentskaya Gazeta’ya konuşan Matviyenko, “Tanınmayan bu cumhuriyetlerde binlerce Rus vatandaşı yaşıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin buraları işgal etmesi durumunda onları zor durumda bırakmayacağımız, gücendirmeyeceğimiz aşikar. Onları korumak için gereken her şeyi yapacağız. Doğal olarak da vereceğimiz yanıt saldırganlığın boyutu ve oluşan askeri-siyasi durumla orantılı olacak” ifadelerini kullandı.
Matviyenko, Ukrayna saldırı silahlarıyla doldurulurken, Rusya sınırlarında da gerginlik noktaları oluşturulurken Rusya’nın askeri nitelikli tedbirler de dahil, bir dizi tedbir almak zorunda olduğunu vurguladı.
Matviyenko, Rusya’nın ne Ukrayna’yla ne de başkasıyla savaşmak gibi bir isteği olmadığını, saldırganca istekleri olduğuna dair suçlamaların objektif bir dayanağı bulunmadığını belirtti.
Rusya-Ukrayna ilişkilerinin iyi bir dönemden geçmediğini kaydeden Matviyenko, her türlü sorunun barışçıl, diplomatik ve siyasi yolla çözülebileceğini vurguladı.