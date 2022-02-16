https://tr.sputniknews.com/20220216/matviyekonodan-ukraynaya-donetsk-ve-luganski-isgal-ederseniz-orantili-yanit-veririz-1053894214.html

Matviyenko'dan Ukrayna'ya: Donetsk ve Lugansk'ı işgal ederseniz orantılı yanıt veririz

Matviyenko'dan Ukrayna'ya: Donetsk ve Lugansk'ı işgal ederseniz orantılı yanıt veririz

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki vatandaşlarını yalnız bırakmayacağını, Ukrayna... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T11:47+0300

2022-02-16T11:47+0300

2022-02-16T11:57+0300

ukrayna krizi

valentina matviyenko

rusya

lugansk

donetsk

rusya federasyon konseyi

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Parlamentskaya Gazeta’ya konuşan Matviyenko, “Tanınmayan bu cumhuriyetlerde binlerce Rus vatandaşı yaşıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin buraları işgal etmesi durumunda onları zor durumda bırakmayacağımız, gücendirmeyeceğimiz aşikar. Onları korumak için gereken her şeyi yapacağız. Doğal olarak da vereceğimiz yanıt saldırganlığın boyutu ve oluşan askeri-siyasi durumla orantılı olacak” ifadelerini kullandı. Matviyenko, Ukrayna saldırı silahlarıyla doldurulurken, Rusya sınırlarında da gerginlik noktaları oluşturulurken Rusya’nın askeri nitelikli tedbirler de dahil, bir dizi tedbir almak zorunda olduğunu vurguladı. Matviyenko, Rusya’nın ne Ukrayna’yla ne de başkasıyla savaşmak gibi bir isteği olmadığını, saldırganca istekleri olduğuna dair suçlamaların objektif bir dayanağı bulunmadığını belirtti. Rusya-Ukrayna ilişkilerinin iyi bir dönemden geçmediğini kaydeden Matviyenko, her türlü sorunun barışçıl, diplomatik ve siyasi yolla çözülebileceğini vurguladı.

rusya

lugansk

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valentina matviyenko, rusya, lugansk, donetsk, rusya federasyon konseyi