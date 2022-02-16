https://tr.sputniknews.com/20220216/serbest-birakilan-gazeteci-baris-pehlivan-cezaevinden-aldigi-kettle--ile-yayina-cikti-1053883834.html
Serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan cezaevinden aldığı kettle ile yayına çıktı
Serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan cezaevinden aldığı kettle ile yayına çıktı
Cezaları kesinleştiği için bugün adliyeye giderek teslim olan gazeteciler Barış Pehlivan Murat Ağırel ve Hülya Kılınç bugün serbest bırakıldı. Serbest... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T02:14+0300
2022-02-16T02:14+0300
2022-02-16T02:16+0300
politika
barış pehlivan
murat ağırel
hülya kılınç
mit
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MİT haberi nedeniyle hüküm giyen gazeteci Murat Ağırel, Barış Pehlivan, bugün cezalarının onanmasının ardından İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne teslim oldu. Ardından aynı davadan yargılanan Gazeteci Hülya Kılınç da verilen kararın infazının çıkmasının ardından cezaevine gönderildi.Gazetecilerin tutuklanmalarının ardından avukat Hüseyin Ersöz yaptığı açıklamada gazetecilerin serbest kaldığını duyurdu. Gazetecilerin serbest bırakılma haberini avukatları Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından duyurdu.Serbest bırakılmasının ardından Halk TV'deki 'kayda Geçsin' programına katılan gazeteci Barış Pehlivan, cezaevinden aldığı kettle ile yayına çıktı.
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barış pehlivan, murat ağırel, hülya kılınç, mit
Serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan cezaevinden aldığı kettle ile yayına çıktı
02:14 16.02.2022 (güncellendi: 02:16 16.02.2022) Abone ol
Cezaları kesinleştiği için bugün adliyeye giderek teslim olan gazeteciler Barış Pehlivan Murat Ağırel ve Hülya Kılınç bugün serbest bırakıldı. Serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan cezaevinden aldığı kettle ile yayına çıktı.
MİT haberi nedeniyle hüküm giyen gazeteci Murat Ağırel, Barış Pehlivan, bugün cezalarının onanmasının ardından İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne teslim oldu. Ardından aynı davadan yargılanan Gazeteci Hülya Kılınç da verilen kararın infazının çıkmasının ardından cezaevine gönderildi.
Gazetecilerin tutuklanmalarının ardından avukat Hüseyin Ersöz yaptığı açıklamada gazetecilerin serbest kaldığını duyurdu. Gazetecilerin serbest bırakılma haberini avukatları Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından duyurdu.
Serbest bırakılmasının ardından Halk TV'deki 'kayda Geçsin' programına katılan gazeteci Barış Pehlivan, cezaevinden aldığı kettle ile yayına çıktı.