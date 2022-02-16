https://tr.sputniknews.com/20220216/serbest-birakilan-gazeteci-baris-pehlivan-cezaevinden-aldigi-kettle--ile-yayina-cikti-1053883834.html

Serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan cezaevinden aldığı kettle ile yayına çıktı

Serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan cezaevinden aldığı kettle ile yayına çıktı

Cezaları kesinleştiği için bugün adliyeye giderek teslim olan gazeteciler Barış Pehlivan Murat Ağırel ve Hülya Kılınç bugün serbest bırakıldı. Serbest... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T02:14+0300

2022-02-16T02:14+0300

2022-02-16T02:16+0300

politika

barış pehlivan

murat ağırel

hülya kılınç

mit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053883809_22:0:527:284_1920x0_80_0_0_8adf0b28144860c674ea109b8a893c26.png

MİT haberi nedeniyle hüküm giyen gazeteci Murat Ağırel, Barış Pehlivan, bugün cezalarının onanmasının ardından İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne teslim oldu. Ardından aynı davadan yargılanan Gazeteci Hülya Kılınç da verilen kararın infazının çıkmasının ardından cezaevine gönderildi.Gazetecilerin tutuklanmalarının ardından avukat Hüseyin Ersöz yaptığı açıklamada gazetecilerin serbest kaldığını duyurdu. Gazetecilerin serbest bırakılma haberini avukatları Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından duyurdu.Serbest bırakılmasının ardından Halk TV'deki 'kayda Geçsin' programına katılan gazeteci Barış Pehlivan, cezaevinden aldığı kettle ile yayına çıktı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

barış pehlivan, murat ağırel, hülya kılınç, mit