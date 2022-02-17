17 Şubat Dünya Kediler Günü: Bugün nasıl ortaya çıktı?

© Grumpy Cat Gerçek adı Tardar Sauce olan dişi kedi Grumpy Cat de huysuz yüz ifadesi ile internette şöhreti yakalamış. Sahibi Tabatha Bundesen, Tardar'ın cüce bir kedi olması nedeniyle huysuz bir yüz ifadesine sahip olduğunu belirtiyor. Facebook'ta 9 milyonu aşkın seveni olan Grumpy Cat diğer kediler ile kıyaslandığında rekoru en üstte tutmayı başarmış gözüküyor.