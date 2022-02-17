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17 Şubat Dünya Kediler Günü: Bugün nasıl ortaya çıktı?
17 Şubat Dünya Kediler Günü: Bugün nasıl ortaya çıktı?
17 Şubat Dünya Kediler Günü, her sene pek çok kedisever tarafından kutlanıyor. 2002 yılında ortaya çıkan Dünya Kedi Günü sadece insanların ve kedilerin... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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фото, kediler günü, van kedisi, farkındalık

17 Şubat Dünya Kediler Günü: Bugün nasıl ortaya çıktı?

12:13 17.02.2022 (güncellendi: 12:19 17.02.2022)
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17 Şubat Dünya Kediler Günü, her sene pek çok kedisever tarafından kutlanıyor. 2002 yılında ortaya çıkan Dünya Kedi Günü sadece insanların ve kedilerin paylaştığı dostluğu kutlamak için değil, aynı zamanda kedilerin güvenliğini ve refahını teşvik etmek için de ön plana çıkmıştır.
© PixabayDünya çapında kutlanan Kediler Günü birçok farklı tarihte kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü 8 Ağustos’ta, Dünya Kedi Günü 17 Şubat’ta gerçekleşiyor.
17 Şubat Dünya Kediler Günü - Sputnik Türkiye
1/6
© Pixabay
Dünya çapında kutlanan Kediler Günü birçok farklı tarihte kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü 8 Ağustos’ta, Dünya Kedi Günü 17 Şubat’ta gerçekleşiyor.
© Instagram/YoremahmBirçok ülkede Dünya Kediler Günü 17 Şubat'ta kutlanıyor. Kediler Günü Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 Ekim, Rusya’da ise 1 Mart tarihlerinde kutlanıyor.
17 Şubat Dünya Kediler Günü - Sputnik Türkiye
2/6
© Instagram/Yoremahm
Birçok ülkede Dünya Kediler Günü 17 Şubat'ta kutlanıyor. Kediler Günü Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 Ekim, Rusya’da ise 1 Mart tarihlerinde kutlanıyor.
© Pixabay İlk olarak 1990 yılında İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik bir anket yaptı. Kazanan Oriella Del Col'un 17 Şubat teklifi oldu ve 'Dünya Kediler Günü' olarak belirlendi.
17 Şubat Dünya Kediler Günü - Sputnik Türkiye
3/6
© Pixabay
İlk olarak 1990 yılında İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik bir anket yaptı. Kazanan Oriella Del Col'un 17 Şubat teklifi oldu ve 'Dünya Kediler Günü' olarak belirlendi.
© AAFiziki ve karakteristik özellikleriyle öne çıkan dünyaca ünlü Van kedisi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde ziyaretçi akınına uğradı
17 Şubat Dünya Kediler Günü - Sputnik Türkiye
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© AA
Fiziki ve karakteristik özellikleriyle öne çıkan dünyaca ünlü Van kedisi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde ziyaretçi akınına uğradı
© Instagram Sert, kızgın ve sinirli bakan Garfi’nin Instagram’de 58 bin takipçisi var.
17 Şubat Dünya Kediler Günü - Sputnik Türkiye
5/6
© Instagram
Sert, kızgın ve sinirli bakan Garfi’nin Instagram’de 58 bin takipçisi var.
© Grumpy CatGerçek adı Tardar Sauce olan dişi kedi Grumpy Cat de huysuz yüz ifadesi ile internette şöhreti yakalamış. Sahibi Tabatha Bundesen, Tardar'ın cüce bir kedi olması nedeniyle huysuz bir yüz ifadesine sahip olduğunu belirtiyor. Facebook'ta 9 milyonu aşkın seveni olan Grumpy Cat diğer kediler ile kıyaslandığında rekoru en üstte tutmayı başarmış gözüküyor.
17 Şubat Dünya Kediler Günü - Sputnik Türkiye
6/6
© Grumpy Cat
Gerçek adı Tardar Sauce olan dişi kedi Grumpy Cat de huysuz yüz ifadesi ile internette şöhreti yakalamış. Sahibi Tabatha Bundesen, Tardar'ın cüce bir kedi olması nedeniyle huysuz bir yüz ifadesine sahip olduğunu belirtiyor. Facebook'ta 9 milyonu aşkın seveni olan Grumpy Cat diğer kediler ile kıyaslandığında rekoru en üstte tutmayı başarmış gözüküyor.
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