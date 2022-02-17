https://tr.sputniknews.com/20220217/74-yil-sonra-aldigi-kimligini-boynunda-tasiyor-opup-kokluyor-sevgilime-kavustum-1053942960.html

74 yıl sonra aldığı kimliğini boynunda taşıyor, öpüp kokluyor: 'Sevgilime kavuştum'

74 yıl sonra aldığı kimliğini boynunda taşıyor, öpüp kokluyor: 'Sevgilime kavuştum'

Gaziantep’te yaşayan ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle yıllardır kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan Elif Bayu, 74 yıl sonra kendi kimliğine kavuştu... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T12:54+0300

2022-02-17T12:54+0300

2022-02-17T12:59+0300

kimlik

yaşam

gaziantep

ağlamak

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Gaziantep’te yaşayan Elif Bayu, küçük yaşlardayken ailesinin kendisine kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşi Elif Gezer isimli kız kardeşiyle aynı kimliği kullandı. Yarım asırdan fazladır kimliksiz yaşadığı haberlerinin çıkmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan yaşlı kadın için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seferber oldu. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) sesini duyurduğu Bayu, televizyon programlarına çıkarak yıllardır yaşadığı zorluğu anlattı. 2 aylık bir çalışmayla tamamlanan yasal işlemlerin ardından kimliği çıkarılan Bayu, 74 yıl sonra kavuştuğu kimliğinin sevincini yaşıyor.‘Hiç yanımdan ayırmıyorum’Boynunda taşıdığı kimliğini yanından hiç ayırmayan Bayu, kimliğini öpüp koklayarak seviyor. 74 yıldır kendisiyle aynı isimi taşıyan kız kardeşinin kimliğini kullanan Bayu, kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayınca hüngür hüngür ağlayarak, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum, hiç yanımdan ayırmıyorum" dedi.‘Yeni doğmuş bir bebek gibi hissediyorum’Kimliğine kavuşmasıyla yaşadığı sevinci anlatan Elif Bayu, yeni doğmuş bir bebek gibi hissettiğini söyledi:‘Ölsem kimsesizler mezarlığına gömülmeyeceğim’Kimliği olmadan önce kimsesizler mezarlığına gömülmekten çok korktuğunu söyleyen Elif Bayu, "Ben artık ismen de cismen de varım. Ölsem bile artık kimsesizler mezarlığına gömülmeyeceğim. Benim de artık bir ismim var. Ölürsem benim de ismimin olduğu bir mezar taşım olacak. Mezarıma ‘Elif Bayu’ diye yazacaklar. Ben kimliğimin çıkacağına hiç inanmıyordum. Önce Allah'ın sonra da sizlerin sayesinde kimliğime kavuştum" dedi.‘Ben artık iki kişiyim, kimliğim ve ben’Elif Bayu, kimliğine kavuştuğunda eşine kavuşmuş gibi hissettiğini aktardı:‘İlk kez kendi kimliğimle tedavi oldum’Kimliğine kavuştuktan sonra hastalandığını ve hayatında ilk kez kendi kimliği ile tedavi olduğunu ifade eden Bayu, "Ben kimliğimle var oldum. Kimliğimi alma sürecinde biraz yorgun düştüm ve kimliğimi aldıktan sonra rahatsızlandım. Kalp krizi geçirdim ama hayatımda ilk kez kendi kimliğimle tedavi oldum. Ben anjiyo oldum, beş gün hastanede yattım ama bu kimliğim hep yanımdaydı. Ben bu kimliğimle var oldum, kimliğimle tedavi oldum. Hayatımda ilk kez kendi kimliğimle tekrar sağlığıma kavuştum" şeklinde konuştu.‘Sesim olan herkese çok teşekkür ederim’Yaşadığı zor süreçte sesini duyuran İHA ile kimlik çıkarma sürecinde kendisine destek olan yetkili kurumlara teşekkür eden Elif Bayu, "Bana destek olan, sesimi duyuran herkese çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'e, Müge Anlı ve ekibine yani herkese çok teşekkür ederim. Önce Allah sonra da sizler beni yaşattınız. Ben sizlerin sayesinde kimliğime kavuştum" diye konuştu.

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kimlik, gaziantep, ağlamak