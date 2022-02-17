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Düğünde kuyuya düşen 13 kişi hayatını kaybetti
Düğünde kuyuya düşen 13 kişi hayatını kaybetti
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde bir düğün töreninde kuyuya düşen 13 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T13:20+0300
2022-02-17T13:20+0300
dünya
hindistan
düğün
kaza
toplu ölüm
ölüm
uttar pradeş
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Uttar Pradesh eyaletindeki Kuşinagar kasabasında bir düğün töreninde trajik bir olay yaşandı.Düğünde refah göstergesi olarak gelin ve damadın yüzüne zerdeçal ezmesinin uygulandığı geleneksel "haldi" töreni sırasında bir kuyu üstündeki plakada oturan kadın ve çocuklar, plakanın çökmesi sonucu kuyuya düştü.Polis, kuyuya düşen 15 kişiden 11’nin olay yerinde, 2 kişinin ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaydan 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu.Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaşanan olayı 'yürek parçalayıcı' olarak nitelendirirken, Uttar Pradesh Eyalet Başkanı Yogi Adityanath ise bölge yetkililerinden olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım etmelerini istedi.
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hindistan, düğün, kaza, toplu ölüm, ölüm, uttar pradeş

Düğünde kuyuya düşen 13 kişi hayatını kaybetti

13:20 17.02.2022
© AFP 2022 / SAM PANTHAKYHindistan- Altın- Düğün
Hindistan- Altın- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / SAM PANTHAKY
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Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde bir düğün töreninde kuyuya düşen 13 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Uttar Pradesh eyaletindeki Kuşinagar kasabasında bir düğün töreninde trajik bir olay yaşandı.
Düğünde refah göstergesi olarak gelin ve damadın yüzüne zerdeçal ezmesinin uygulandığı geleneksel "haldi" töreni sırasında bir kuyu üstündeki plakada oturan kadın ve çocuklar, plakanın çökmesi sonucu kuyuya düştü.
Polis, kuyuya düşen 15 kişiden 11’nin olay yerinde, 2 kişinin ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaydan 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaşanan olayı 'yürek parçalayıcı' olarak nitelendirirken, Uttar Pradesh Eyalet Başkanı Yogi Adityanath ise bölge yetkililerinden olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım etmelerini istedi.
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