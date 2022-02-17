Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a katılacak güreşçi sayısı sınırlandırılsın

"Kırkpınar'a her kispetini alan pehlivan katılmalı mıdır, katılmamalı mıdır? Bunun tartışılmasını istiyorum. Güreş Milli Takımı'mız var, herkes katılabiliyor mu takıma? Hayır. Bir takım değerlendirmelerden geçiyorlar. En başarılılar o takıma giriyor. Bu bütün spor dallarında böyle. Kırkpınar geleneklerine göre güreşleri cuma namazından sonra başlatmamız lazım. Biz pehlivan sayısından dolayı sabah 08.30'da başlatıyoruz. Çünkü yetişmiyor. 2 bin 400 pehlivanı 3 günde güreştireceksiniz, pazar akşamı da 17.30 gibi final güreşini yaptıracaksınız. Türkiye'de de zaten yaklaşık 3 bin pehlivanımız var. Bunun hem federasyonda hem birliğimizde hem de camiamızda tartışılması ve bir sonuca bağlanması gerekiyor. Eğer Kırkpınar gerçekten zirveyse, olimpiyatsa, bunun artık bir karara bağlanmasının zamanı geldiğini düşünüyorum."