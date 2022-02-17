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Formula 1'de Michael Masi'nin yarış direktörlüğü görevine son verildi
Formula 1'de Michael Masi'nin yarış direktörlüğü görevine son verildi
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), geçen sezon pilotlar klasmanında şampiyonun belirlendiği Abu Dhabi Grand Prix'sine ilişkin açtığı soruşturma... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T22:40+0300
2022-02-17T22:42+0300
spor
formula 1 (f1)
michael masi
uluslararası otomobil federasyonu (fia)
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FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem tarafından yapılan açıklamada, Formula 1 Dünya Şampiyonası 2022 sezonunda yarış direktörlüğü görevine Masi'nin yerine Niels Wittich ile Eduardo Freitas'in getirildiği belirtildi.Abu Dhabi Grand Prix'sinde kural hatası yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Masi'ye ise FIA içerisinde başka bir görev teklif edilecek.FIA, Abu Dhabi Grand Prix'sine ilişkin açtığı soruşturma kapsamında yapısal değişikliklerin yer aldığı eylem planlarını da duyurdu. Buna göre, F1 yarışlarına yeni bir kontrol sistemi getirilecek. Futboldaki Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine benzer bir şekilde yarışlarda kritik kararlar alınması gerektiğinde, bu sistem devreye girecek. Yarış direktörleriyle takımlar arasındaki iletişim ise kısıtlanacak.Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Abu Dabi'de koşulan geçen sezonun son yarışında Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'e karşı 8. şampiyonluk için mücadele etmişti.Kazaların ve pit stop stratejilerinin damga vurduğu yarışın bitimine 6 tur kala Williams pilotu Nicholas Latifi kaza yapınca piste güvenlik aracı girmiş ve Verstappen yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmuştu.Yarış direktörü Masi, Vestappen'in tur bindirmesi gereken otomobillere güvenlik aracını geçme izni verince iki pilot son turda baş başa kalmış, lastikleri yeni olan Hollandalı pilot, yaptığı atakla kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.
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formula 1 (f1), michael masi, uluslararası otomobil federasyonu (fia)

Formula 1'de Michael Masi'nin yarış direktörlüğü görevine son verildi

22:40 17.02.2022 (güncellendi: 22:42 17.02.2022)
© AFP 2022 / NHAC NGUYENMichael Masi
Michael Masi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / NHAC NGUYEN
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Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), geçen sezon pilotlar klasmanında şampiyonun belirlendiği Abu Dhabi Grand Prix'sine ilişkin açtığı soruşturma kapsamında Formula 1'in yarış direktörü Michael Masi'nin görevine son verdi.
FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem tarafından yapılan açıklamada, Formula 1 Dünya Şampiyonası 2022 sezonunda yarış direktörlüğü görevine Masi'nin yerine Niels Wittich ile Eduardo Freitas'in getirildiği belirtildi.
Abu Dhabi Grand Prix'sinde kural hatası yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Masi'ye ise FIA içerisinde başka bir görev teklif edilecek.
FIA, Abu Dhabi Grand Prix'sine ilişkin açtığı soruşturma kapsamında yapısal değişikliklerin yer aldığı eylem planlarını da duyurdu. Buna göre, F1 yarışlarına yeni bir kontrol sistemi getirilecek. Futboldaki Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine benzer bir şekilde yarışlarda kritik kararlar alınması gerektiğinde, bu sistem devreye girecek. Yarış direktörleriyle takımlar arasındaki iletişim ise kısıtlanacak.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Abu Dabi'de koşulan geçen sezonun son yarışında Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'e karşı 8. şampiyonluk için mücadele etmişti.
Kazaların ve pit stop stratejilerinin damga vurduğu yarışın bitimine 6 tur kala Williams pilotu Nicholas Latifi kaza yapınca piste güvenlik aracı girmiş ve Verstappen yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmuştu.
Yarış direktörü Masi, Vestappen'in tur bindirmesi gereken otomobillere güvenlik aracını geçme izni verince iki pilot son turda baş başa kalmış, lastikleri yeni olan Hollandalı pilot, yaptığı atakla kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.
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