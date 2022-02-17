https://tr.sputniknews.com/20220217/koruma-altindaki-yaban-kecilerini-vuran-2-avciya-125-bin-tl-ceza-kesildi-1053927324.html

Koruma altındaki yaban keçilerini vuran 2 avcıya 125 bin TL ceza kesildi

Koruma altındaki yaban keçilerini vuran 2 avcıya 125 bin TL ceza kesildi

Tunceli'de, koruma altında olan yaban keçilerini vuran 2 avcı suçüstü yakalandı. Haklarında idari işlem yapılan 2 avcıya toplam 125 bin TL para cezası kesildi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T01:05+0300

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türkiye

yaban keçisi

ceza

tunceli

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri, Keban Baraj Gölü'nün yakınında bulunan Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyüne botla gelen kişilerin kaçak avlandıkları bilgisi üzerine çalışma yaptı.Bölgeye giden ekipler, avcıları, silahları ve vurulduktan sonra kafası kesilen 2 yaban keçisiyle birlikte tespit etti.Avladıkları yaban keçisiyle yivli tüfeklerine el konulan 2 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 125 bin TL ceza kesildi.

türkiye

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yaban keçisi, ceza, tunceli