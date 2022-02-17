Türkiye
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: Diplomatik çözüm hala mümkün
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220217/parasutcu-elektrik-tellerinde-asili-kaldi-yoldan-gecen-suruculer-fark-etti-1053958908.html
Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı: Yoldan geçen sürücüler fark etti
Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı: Yoldan geçen sürücüler fark etti
Trabzon’da Akyazı mevkisinden atlayış yapan Ali Atıcı’nın yamaç paraşütü, iniş sırasında elektrik tellerine dolandı. Havada asılı kalan Atıcı, itfaiye... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T17:44+0300
2022-02-17T17:44+0300
türkiye
paraşüt
paraşütçü
trabzon
elektrik teli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053958782_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_e3f1eb3504dfd31ddc40a57670b2e4a5.jpg
Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi’nden sahile doğru atlayış yapan Ali Atıcı’nın paraşütü iniş sırasında Medical Park Stadyumu’nun da bulunduğu bölgeden geçen karayolu üzerindeki elektrik tellerine takıldı.Yoldan geçen sürücülerin fark ettiği Atıcı için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile elektrik dağıtım şirketinin çalışanları yönlendirildi.Elektrik kesildikten sonra Ali Atıcı, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.
türkiye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053958782_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_6fed49ae5eeab86ac409f67f452d3dfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
paraşüt, paraşütçü, trabzon, elektrik teli

Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı: Yoldan geçen sürücüler fark etti

17:44 17.02.2022
© DHAParaşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı
Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Trabzon’da Akyazı mevkisinden atlayış yapan Ali Atıcı’nın yamaç paraşütü, iniş sırasında elektrik tellerine dolandı. Havada asılı kalan Atıcı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi’nden sahile doğru atlayış yapan Ali Atıcı’nın paraşütü iniş sırasında Medical Park Stadyumu’nun da bulunduğu bölgeden geçen karayolu üzerindeki elektrik tellerine takıldı.
Yoldan geçen sürücülerin fark ettiği Atıcı için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile elektrik dağıtım şirketinin çalışanları yönlendirildi.
Elektrik kesildikten sonra Ali Atıcı, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала