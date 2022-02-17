https://tr.sputniknews.com/20220217/parasutcu-elektrik-tellerinde-asili-kaldi-yoldan-gecen-suruculer-fark-etti-1053958908.html

Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı: Yoldan geçen sürücüler fark etti

Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı: Yoldan geçen sürücüler fark etti

Trabzon’da Akyazı mevkisinden atlayış yapan Ali Atıcı’nın yamaç paraşütü, iniş sırasında elektrik tellerine dolandı. Havada asılı kalan Atıcı, itfaiye... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T17:44+0300

2022-02-17T17:44+0300

2022-02-17T17:44+0300

türkiye

paraşüt

paraşütçü

trabzon

elektrik teli

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Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi’nden sahile doğru atlayış yapan Ali Atıcı’nın paraşütü iniş sırasında Medical Park Stadyumu’nun da bulunduğu bölgeden geçen karayolu üzerindeki elektrik tellerine takıldı.Yoldan geçen sürücülerin fark ettiği Atıcı için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile elektrik dağıtım şirketinin çalışanları yönlendirildi.Elektrik kesildikten sonra Ali Atıcı, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

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paraşüt, paraşütçü, trabzon, elektrik teli