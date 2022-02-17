https://tr.sputniknews.com/20220217/parasutcu-elektrik-tellerinde-asili-kaldi-yoldan-gecen-suruculer-fark-etti-1053958908.html
Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı: Yoldan geçen sürücüler fark etti
Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı: Yoldan geçen sürücüler fark etti
Trabzon’da Akyazı mevkisinden atlayış yapan Ali Atıcı’nın yamaç paraşütü, iniş sırasında elektrik tellerine dolandı. Havada asılı kalan Atıcı, itfaiye... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T17:44+0300
2022-02-17T17:44+0300
2022-02-17T17:44+0300
türkiye
paraşüt
paraşütçü
trabzon
elektrik teli
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Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi’nden sahile doğru atlayış yapan Ali Atıcı’nın paraşütü iniş sırasında Medical Park Stadyumu’nun da bulunduğu bölgeden geçen karayolu üzerindeki elektrik tellerine takıldı.Yoldan geçen sürücülerin fark ettiği Atıcı için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile elektrik dağıtım şirketinin çalışanları yönlendirildi.Elektrik kesildikten sonra Ali Atıcı, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.
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paraşüt, paraşütçü, trabzon, elektrik teli
Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı: Yoldan geçen sürücüler fark etti
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Trabzon’da Akyazı mevkisinden atlayış yapan Ali Atıcı’nın yamaç paraşütü, iniş sırasında elektrik tellerine dolandı. Havada asılı kalan Atıcı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi’nden sahile doğru atlayış yapan Ali Atıcı’nın paraşütü iniş sırasında Medical Park Stadyumu’nun da bulunduğu bölgeden geçen karayolu üzerindeki elektrik tellerine takıldı.
Yoldan geçen sürücülerin fark ettiği Atıcı için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile elektrik dağıtım şirketinin çalışanları yönlendirildi.
Elektrik kesildikten sonra Ali Atıcı, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.