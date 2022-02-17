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https://tr.sputniknews.com/20220217/tarkan-yeni-sarkisi-gecceki-yayinladi-geldigi-gibi-gitcek-her-seyin-sonu-var-bu-cile-de-bitcek-1053965438.html
Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'i yayınladı: Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'i yayınladı: Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Megastar Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısının klibi 21:00'da Youtube'da yayınlandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tarkan
şarkı
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Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. "Geççek" adlı şarkısının klibi 21:00'da Youtube'da yayınlandı.'Megastar' olarak anılan Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'in klibinden ilk görüntüleri paylaşan sanatçının şarkısının sözleri öncesinde de sosyal medyada gündem oldu. 'Megastar'ın Geççek adlı son şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer alıyor.
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tarkan, şarkı

Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'i yayınladı: Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek

21:01 17.02.2022
© AA / ArşivTarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA / Arşiv
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Megastar Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısının klibi 21:00'da Youtube'da yayınlandı.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. "Geççek" adlı şarkısının klibi 21:00'da Youtube'da yayınlandı.
'Megastar' olarak anılan Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'in klibinden ilk görüntüleri paylaşan sanatçının şarkısının sözleri öncesinde de sosyal medyada gündem oldu. 'Megastar'ın Geççek adlı son şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer alıyor.
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