https://tr.sputniknews.com/20220217/the-sun-rusyanin-ukraynayi-isgal-tarihini-duzeltti-1053928374.html
The Sun, Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgal’ tarihini düzeltti
The Sun, Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgal’ tarihini düzeltti
Rusya’nın Ukrayna’yı 'işgalinin' 16 Şubat Londra saatiyle 1.00’de (TSİ 4.00) başlayacağını iddia eden İngiliz The Sun gazetesi, yazının metnini değiştirdi... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T02:35+0300
2022-02-17T02:35+0300
2022-02-17T02:35+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
ukrayna
the sun
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16 Şubat gecesinin ‘olaysız geçtiğini’ itiraf eden The Sun’ın yenilenen yazısında, “Yerel halkın hava saldırısına hazırlandığı başkent Kiev’deki soğuk ve berrak gökyüzü, ticari uçuşlar dışında sessiz kaldı”denildi. Fakat yazının arşivde kalan versiyonunda, bu cümle yerine ifadelere yer verildi: “ABD istihbaratı, tanklar sınırı geçmeden önce, askerlerin ve Kiev’deki devlet kurumlarının hava saldırısına maruz kalabileceğine inanıyor.”Diğer yandan Ukrayna’ya saldırıya katılacak asker sayısı değişmedi. Gazete kaynaklarına göre, bu sayı yaklaşık 200 bin asker. Haberde, yaklaşık 40 bin Rus askerinin Belarus-Ukrayna sınırında, 30 bin askerin daha Donetsk ve Lugansk’ta bulunduğu bildiriliyor. Rusya’nın Ukrayna sınırında da 130 bin askerin beklediği yazıyor.
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The Sun, Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgal’ tarihini düzeltti
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Rusya’nın Ukrayna’yı 'işgalinin' 16 Şubat Londra saatiyle 1.00’de (TSİ 4.00) başlayacağını iddia eden İngiliz The Sun gazetesi, yazının metnini değiştirdi. Yazıdaki 'yarın gece saat birde' ifadesi 'her an”'ifadesiyle değiştirildi.
16 Şubat gecesinin ‘olaysız geçtiğini’ itiraf eden The Sun’ın yenilenen yazısında, “Yerel halkın hava saldırısına hazırlandığı başkent Kiev’deki soğuk ve berrak gökyüzü, ticari uçuşlar dışında sessiz kaldı”denildi. Fakat yazının arşivde kalan versiyonunda, bu cümle yerine ifadelere yer verildi:
“ABD istihbaratı, tanklar sınırı geçmeden önce, askerlerin ve Kiev’deki devlet kurumlarının hava saldırısına maruz kalabileceğine inanıyor.”
Diğer yandan Ukrayna’ya saldırıya katılacak asker sayısı değişmedi. Gazete kaynaklarına göre, bu sayı yaklaşık 200 bin asker.
Haberde, yaklaşık 40 bin Rus askerinin Belarus-Ukrayna sınırında, 30 bin askerin daha Donetsk ve Lugansk’ta bulunduğu bildiriliyor. Rusya’nın Ukrayna sınırında da 130 bin askerin beklediği yazıyor.