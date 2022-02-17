https://tr.sputniknews.com/20220217/the-sun-rusyanin-ukraynayi-isgal-tarihini-duzeltti-1053928374.html

The Sun, Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgal’ tarihini düzeltti

The Sun, Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgal’ tarihini düzeltti

Rusya’nın Ukrayna’yı 'işgalinin' 16 Şubat Londra saatiyle 1.00’de (TSİ 4.00) başlayacağını iddia eden İngiliz The Sun gazetesi, yazının metnini değiştirdi... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T02:35+0300

2022-02-17T02:35+0300

2022-02-17T02:35+0300

ukrayna krizi

rusya

donbass

ukrayna

the sun

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16 Şubat gecesinin ‘olaysız geçtiğini’ itiraf eden The Sun’ın yenilenen yazısında, “Yerel halkın hava saldırısına hazırlandığı başkent Kiev’deki soğuk ve berrak gökyüzü, ticari uçuşlar dışında sessiz kaldı”denildi. Fakat yazının arşivde kalan versiyonunda, bu cümle yerine ifadelere yer verildi: “ABD istihbaratı, tanklar sınırı geçmeden önce, askerlerin ve Kiev’deki devlet kurumlarının hava saldırısına maruz kalabileceğine inanıyor.”Diğer yandan Ukrayna’ya saldırıya katılacak asker sayısı değişmedi. Gazete kaynaklarına göre, bu sayı yaklaşık 200 bin asker. Haberde, yaklaşık 40 bin Rus askerinin Belarus-Ukrayna sınırında, 30 bin askerin daha Donetsk ve Lugansk’ta bulunduğu bildiriliyor. Rusya’nın Ukrayna sınırında da 130 bin askerin beklediği yazıyor.

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