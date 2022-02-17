https://tr.sputniknews.com/20220217/turkiye-harekete-gecti-milli-teknoloji-gizli-tutulacak-1053931322.html
Türkiye harekete geçti: Milli teknoloji gizli tutulacak
Türkiye harekete geçti: Milli teknoloji gizli tutulacak
Türkiye, savunma sanayii alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle, bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T07:30+0300
2022-02-17T07:30+0300
2022-02-17T07:30+0300
savunma
bayraktar tb2
iha
siha
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Türkiye’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği yerli ve millî ürünlerin ihracatında gizlilik bigilerinin korunması için mutabakat zaptı imzalanıyor.Türkiye Gazetesi'nden Selin Böke'nin haberine göre, Türk SİHA’larını satın alan Ukrayna, Katar ve Libya ile bilgilerin korunması amacıyla gizlilik anlaşmaları imzalanırken, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alacak ilk NATO üyesi olan Polonya ile de benzer bir süreç işliyor. Edinilen bilgiye göre, Polonya ile savunma sanayiinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı koruması için mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre, savunma sanayi ile ilgili gizlilik dereceli belge, bilgi, proje ve malzemeyi bilmesi gereken kişiler dışında kimse bilmeyecek. Bilgilerin çalınma ve sabotaja karşı korunması için tedbir alınacak. Bunların yanı sıra, her türlü harp silahın, mühimmatın, araç ve gerecin ve bunların kritik alt sistem ve parçalarının alımı, satımı, üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, hizmet, altyapı ve tesisler gizli tutulacak. Bilgi ve belgeler üçünü kişilere paylaşılmayacak. Gizlilik dereceli projelerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için bilgi ve belgelere erişimi olan kişilerin güvenliği sağlanacak. Bunları muhafaza edileceği tesis ve yerler uygun şekilde emniyet altına alınacak.
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bayraktar tb2, iha, siha
Türkiye harekete geçti: Milli teknoloji gizli tutulacak
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Türkiye, savunma sanayii alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle, bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti.
Türkiye’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği yerli ve millî ürünlerin ihracatında gizlilik bigilerinin korunması için mutabakat zaptı imzalanıyor.
Türkiye Gazetesi'nden Selin Böke'nin haberine göre
, Türk SİHA’larını satın alan Ukrayna, Katar ve Libya ile bilgilerin korunması amacıyla gizlilik anlaşmaları imzalanırken, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA
satın alacak ilk NATO
üyesi olan Polonya ile de benzer bir süreç işliyor.
Edinilen bilgiye göre, Polonya ile savunma sanayiinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı koruması için mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre, savunma sanayi ile ilgili gizlilik dereceli belge, bilgi, proje ve malzemeyi bilmesi gereken kişiler dışında kimse bilmeyecek.
Bilgilerin çalınma ve sabotaja karşı korunması için tedbir alınacak. Bunların yanı sıra, her türlü harp silahın, mühimmatın, araç ve gerecin ve bunların kritik alt sistem ve parçalarının alımı, satımı, üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, hizmet, altyapı ve tesisler gizli tutulacak.
Bilgi ve belgeler üçünü kişilere paylaşılmayacak. Gizlilik dereceli projelerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için bilgi ve belgelere erişimi olan kişilerin güvenliği sağlanacak. Bunları muhafaza edileceği tesis ve yerler uygun şekilde emniyet altına alınacak.