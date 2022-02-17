https://tr.sputniknews.com/20220217/turkiye-harekete-gecti-milli-teknoloji-gizli-tutulacak-1053931322.html

Türkiye harekete geçti: Milli teknoloji gizli tutulacak

Türkiye harekete geçti: Milli teknoloji gizli tutulacak

Türkiye, savunma sanayii alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle, bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T07:30+0300

2022-02-17T07:30+0300

2022-02-17T07:30+0300

savunma

bayraktar tb2

iha

siha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050242084_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_42e0cc92cc7875c03334f928c0e8d695.jpg

Türkiye’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği yerli ve millî ürünlerin ihracatında gizlilik bigilerinin korunması için mutabakat zaptı imzalanıyor.Türkiye Gazetesi'nden Selin Böke'nin haberine göre, Türk SİHA’larını satın alan Ukrayna, Katar ve Libya ile bilgilerin korunması amacıyla gizlilik anlaşmaları imzalanırken, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alacak ilk NATO üyesi olan Polonya ile de benzer bir süreç işliyor. Edinilen bilgiye göre, Polonya ile savunma sanayiinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı koruması için mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre, savunma sanayi ile ilgili gizlilik dereceli belge, bilgi, proje ve malzemeyi bilmesi gereken kişiler dışında kimse bilmeyecek. Bilgilerin çalınma ve sabotaja karşı korunması için tedbir alınacak. Bunların yanı sıra, her türlü harp silahın, mühimmatın, araç ve gerecin ve bunların kritik alt sistem ve parçalarının alımı, satımı, üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, hizmet, altyapı ve tesisler gizli tutulacak. Bilgi ve belgeler üçünü kişilere paylaşılmayacak. Gizlilik dereceli projelerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için bilgi ve belgelere erişimi olan kişilerin güvenliği sağlanacak. Bunları muhafaza edileceği tesis ve yerler uygun şekilde emniyet altına alınacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bayraktar tb2, iha, siha