Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220217/turkiye-harekete-gecti-milli-teknoloji-gizli-tutulacak-1053931322.html
Türkiye harekete geçti: Milli teknoloji gizli tutulacak
Türkiye harekete geçti: Milli teknoloji gizli tutulacak
Türkiye, savunma sanayii alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle, bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T07:30+0300
2022-02-17T07:30+0300
savunma
bayraktar tb2
iha
siha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050242084_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_42e0cc92cc7875c03334f928c0e8d695.jpg
Türkiye’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği yerli ve millî ürünlerin ihracatında gizlilik bigilerinin korunması için mutabakat zaptı imzalanıyor.Türkiye Gazetesi'nden Selin Böke'nin haberine göre, Türk SİHA’larını satın alan Ukrayna, Katar ve Libya ile bilgilerin korunması amacıyla gizlilik anlaşmaları imzalanırken, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alacak ilk NATO üyesi olan Polonya ile de benzer bir süreç işliyor. Edinilen bilgiye göre, Polonya ile savunma sanayiinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı koruması için mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre, savunma sanayi ile ilgili gizlilik dereceli belge, bilgi, proje ve malzemeyi bilmesi gereken kişiler dışında kimse bilmeyecek. Bilgilerin çalınma ve sabotaja karşı korunması için tedbir alınacak. Bunların yanı sıra, her türlü harp silahın, mühimmatın, araç ve gerecin ve bunların kritik alt sistem ve parçalarının alımı, satımı, üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, hizmet, altyapı ve tesisler gizli tutulacak. Bilgi ve belgeler üçünü kişilere paylaşılmayacak. Gizlilik dereceli projelerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için bilgi ve belgelere erişimi olan kişilerin güvenliği sağlanacak. Bunları muhafaza edileceği tesis ve yerler uygun şekilde emniyet altına alınacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050242084_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0d7c0ec40becd654153a5d39d6685b68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bayraktar tb2, iha, siha

Türkiye harekete geçti: Milli teknoloji gizli tutulacak

07:30 17.02.2022
© Fotoğraf : Twitter @ BaykarBayraktar TB2 SİHA
Bayraktar TB2 SİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Fotoğraf : Twitter @ Baykar
Abone olGoogle news
Türkiye, savunma sanayii alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle, bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti.
Türkiye’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği yerli ve millî ürünlerin ihracatında gizlilik bigilerinin korunması için mutabakat zaptı imzalanıyor.
Türkiye Gazetesi'nden Selin Böke'nin haberine göre, Türk SİHA’larını satın alan Ukrayna, Katar ve Libya ile bilgilerin korunması amacıyla gizlilik anlaşmaları imzalanırken, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alacak ilk NATO üyesi olan Polonya ile de benzer bir süreç işliyor.
Edinilen bilgiye göre, Polonya ile savunma sanayiinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı koruması için mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre, savunma sanayi ile ilgili gizlilik dereceli belge, bilgi, proje ve malzemeyi bilmesi gereken kişiler dışında kimse bilmeyecek.
Bilgilerin çalınma ve sabotaja karşı korunması için tedbir alınacak. Bunların yanı sıra, her türlü harp silahın, mühimmatın, araç ve gerecin ve bunların kritik alt sistem ve parçalarının alımı, satımı, üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, hizmet, altyapı ve tesisler gizli tutulacak.
Bilgi ve belgeler üçünü kişilere paylaşılmayacak. Gizlilik dereceli projelerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için bilgi ve belgelere erişimi olan kişilerin güvenliği sağlanacak. Bunları muhafaza edileceği tesis ve yerler uygun şekilde emniyet altına alınacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала