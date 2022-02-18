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https://tr.sputniknews.com/20220218/abdlilerin-cogu-akil-sagliklarinin-bozulmasinda-islerini-ana-etken-olarak-goruyor-1054014706.html
ABD'lilerin çoğu, akıl sağlıklarının bozulmasında 'işlerini' ana etken olarak görüyor
ABD'lilerin çoğu, akıl sağlıklarının bozulmasında 'işlerini' ana etken olarak görüyor
ABD'de yapılan araştırmada, çalışan Amerikalıların yarısından fazlası işlerinin akıl sağlıklarının bozulmasında en büyük etken olduğunu belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T23:02+0300
2022-02-18T23:07+0300
yaşam
evden çalışma
depresyon
kovid-19
stres
fazla mesai
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Washington eyaleti merkezli deneyim yönetimi şirketi Qualtrics'in anketi, ABD'lilerin yüzde 58'inin işleriyle ilgili sorunların akıl sağlığı problemlerinin 'ana kaynağı' olduğuna inandığını ortaya koydu.Ankete göre, Kovid-19'un salgınının ortaya çıkmasından yaklaşık iki yıl sonra her 10 ABD'liden 7'sinin iş ve yaşam arasında kendini 'tükenmiş' hissettiği belirtildi.Kovid-19'un uzun vadeli etkilerine yönelik çalışma kapsamında yapılan ankette, uzaktan çalışanların yüzde 20'si mesaiye eskisinden daha erken başladıklarını, yüzde 18'i daha az mazeret izni kullandıklarını ve yüzde 17'si eskisinden daha fazla çalıştıklarına inandıklarını ifade etti.Çalışanlar akıl sağlığını iyileştirecek ilk üç şeyi sırasıyla, daha yüksek ücret, haftada 4 gün mesai ve her yerde çalışma esnekliği olarak niteledi.Ayrıca, teknoloji çalışanlarının yüzde 51'i ve devlet çalışanlarının yüzde 24'ü ise çalışma saatlerinde ve mekanlarında tanınacak esneklik için ücretlerinin yüzde 5'ini feda edebileceklerini kaydetti.
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evden çalışma, depresyon, kovid-19, stres, fazla mesai

ABD'lilerin çoğu, akıl sağlıklarının bozulmasında 'işlerini' ana etken olarak görüyor

23:02 18.02.2022 (güncellendi: 23:07 18.02.2022)
© REUTERSThe American Dream is Over
The American Dream is Over - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS
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ABD'de yapılan araştırmada, çalışan Amerikalıların yarısından fazlası işlerinin akıl sağlıklarının bozulmasında en büyük etken olduğunu belirtti.
Washington eyaleti merkezli deneyim yönetimi şirketi Qualtrics'in anketi, ABD'lilerin yüzde 58'inin işleriyle ilgili sorunların akıl sağlığı problemlerinin 'ana kaynağı' olduğuna inandığını ortaya koydu.
Ankete göre, Kovid-19'un salgınının ortaya çıkmasından yaklaşık iki yıl sonra her 10 ABD'liden 7'sinin iş ve yaşam arasında kendini 'tükenmiş' hissettiği belirtildi.
Kovid-19'un uzun vadeli etkilerine yönelik çalışma kapsamında yapılan ankette, uzaktan çalışanların yüzde 20'si mesaiye eskisinden daha erken başladıklarını, yüzde 18'i daha az mazeret izni kullandıklarını ve yüzde 17'si eskisinden daha fazla çalıştıklarına inandıklarını ifade etti.
Çalışanlar akıl sağlığını iyileştirecek ilk üç şeyi sırasıyla, daha yüksek ücret, haftada 4 gün mesai ve her yerde çalışma esnekliği olarak niteledi.
Ayrıca, teknoloji çalışanlarının yüzde 51'i ve devlet çalışanlarının yüzde 24'ü ise çalışma saatlerinde ve mekanlarında tanınacak esneklik için ücretlerinin yüzde 5'ini feda edebileceklerini kaydetti.
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