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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-acil-durumlar-bakanligi-cumhuriyetten-700-bin-kisi-tahliye-edilecek-1054013249.html
Donetsk Acil Durumlar Bakanlığı: Cumhuriyetten 700 bin kişi tahliye edilecek
Donetsk Acil Durumlar Bakanlığı: Cumhuriyetten 700 bin kişi tahliye edilecek
Donetsk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, cumhuriyetten 700 bin kişinin tahliye edilmesinin planlandığını duyurdu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T21:36+0300
2022-02-18T21:39+0300
ukrayna krizi
donetsk
tahliye
acil durum
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Ukarynadan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, Facebook’tan yayınladığı açıklamada, cumhuriyetten 700 bin kişinin tahliye edilmesinin planlandığını belirtti.Açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin tahliye edildiği ilk otobüsler bugün saat 20:00'de yola çıktı. Başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere yaklaşık 700 bin Donetsk Halk Cumhuriyeti sakininin tahliye edilmesi planlanıyor” denildi.
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donetsk, tahliye, acil durum

Donetsk Acil Durumlar Bakanlığı: Cumhuriyetten 700 bin kişi tahliye edilecek

21:36 18.02.2022 (güncellendi: 21:39 18.02.2022)
© Sputnik / Сергей Батурин / Fotoğraf bankasına girDonetsk
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Сергей Батурин
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, cumhuriyetten 700 bin kişinin tahliye edilmesinin planlandığını duyurdu.
Ukarynadan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, Facebook’tan yayınladığı açıklamada, cumhuriyetten 700 bin kişinin tahliye edilmesinin planlandığını belirtti.
Açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin tahliye edildiği ilk otobüsler bugün saat 20:00'de yola çıktı. Başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere yaklaşık 700 bin Donetsk Halk Cumhuriyeti sakininin tahliye edilmesi planlanıyor” denildi.
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