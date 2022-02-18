https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-acil-durumlar-bakanligi-cumhuriyetten-700-bin-kisi-tahliye-edilecek-1054013249.html

Donetsk Acil Durumlar Bakanlığı: Cumhuriyetten 700 bin kişi tahliye edilecek

Donetsk Acil Durumlar Bakanlığı: Cumhuriyetten 700 bin kişi tahliye edilecek

Donetsk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, cumhuriyetten 700 bin kişinin tahliye edilmesinin planlandığını duyurdu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T21:36+0300

2022-02-18T21:36+0300

2022-02-18T21:39+0300

ukrayna krizi

donetsk

tahliye

acil durum

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Ukarynadan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, Facebook’tan yayınladığı açıklamada, cumhuriyetten 700 bin kişinin tahliye edilmesinin planlandığını belirtti.Açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin tahliye edildiği ilk otobüsler bugün saat 20:00'de yola çıktı. Başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere yaklaşık 700 bin Donetsk Halk Cumhuriyeti sakininin tahliye edilmesi planlanıyor” denildi.

donetsk

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donetsk, tahliye, acil durum