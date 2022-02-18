https://tr.sputniknews.com/20220218/ekonomist-steve-hanke-turkiyenin-gercek-yillik-enflasyonu-yuzde-10875-1054004386.html

Ekonomist Steve Hanke: Türkiye'nin gerçek yıllık enflasyonu yüzde 108.75

Ekonomist Steve Hanke: Türkiye'nin gerçek yıllık enflasyonu yüzde 108.75

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Steve Hanke, Türkiye'deki yıllık enflasyonu yüzde 108.75 olarak hesapladığını açıkladı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T17:30+0300

2022-02-18T17:30+0300

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ekonomi

steve hanke

enflasyon

türkiye

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Hanke, sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweetle, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.Dünyaca ünlü 79 yaşındaki ekonomist, paylaşımında "Bugün Türkiye'nin enflasyonunu doğru şekilde yüzde 108,75 olarak hesapladım. Öte yandan TÜİK, Türkiye'nin Ocak 2022 resmi enflasyon rakamını yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. TÜİK'in rakamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindeki emir kullarının her günkü sahtekarlıklarından biri. Tamamıyla kurgu" ifadelerine yer verdi.

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steve hanke, enflasyon, türkiye