https://tr.sputniknews.com/20220218/ekonomist-steve-hanke-turkiyenin-gercek-yillik-enflasyonu-yuzde-10875-1054004386.html
Ekonomist Steve Hanke: Türkiye'nin gerçek yıllık enflasyonu yüzde 108.75
Ekonomist Steve Hanke: Türkiye'nin gerçek yıllık enflasyonu yüzde 108.75
ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Steve Hanke, Türkiye'deki yıllık enflasyonu yüzde 108.75 olarak hesapladığını açıkladı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T17:30+0300
2022-02-18T17:30+0300
2022-02-18T17:31+0300
ekonomi
steve hanke
enflasyon
türkiye
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Hanke, sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweetle, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.Dünyaca ünlü 79 yaşındaki ekonomist, paylaşımında "Bugün Türkiye'nin enflasyonunu doğru şekilde yüzde 108,75 olarak hesapladım. Öte yandan TÜİK, Türkiye'nin Ocak 2022 resmi enflasyon rakamını yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. TÜİK'in rakamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindeki emir kullarının her günkü sahtekarlıklarından biri. Tamamıyla kurgu" ifadelerine yer verdi.
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steve hanke, enflasyon, türkiye
Ekonomist Steve Hanke: Türkiye'nin gerçek yıllık enflasyonu yüzde 108.75
17:30 18.02.2022 (güncellendi: 17:31 18.02.2022) Abone ol
ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Steve Hanke, Türkiye'deki yıllık enflasyonu yüzde 108.75 olarak hesapladığını açıkladı.
Hanke, sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweetle, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Dünyaca ünlü 79 yaşındaki ekonomist, paylaşımında "Bugün Türkiye'nin enflasyonunu doğru şekilde yüzde 108,75 olarak hesapladım. Öte yandan TÜİK, Türkiye'nin Ocak 2022 resmi enflasyon rakamını yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. TÜİK'in rakamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindeki emir kullarının her günkü sahtekarlıklarından biri. Tamamıyla kurgu" ifadelerine yer verdi.