https://tr.sputniknews.com/20220218/enerji-bakani-donmez-bu-kisi-atlatacak-kadar-dogalgazimiz-var-1054014305.html

Enerji Bakanı Dönmez: Bu kışı atlatacak kadar doğalgazımız var

Enerji Bakanı Dönmez: Bu kışı atlatacak kadar doğalgazımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarının geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceği... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T22:39+0300

2022-02-18T22:39+0300

2022-02-18T22:42+0300

türkiye

elektrik

elektrik kesintisi

fatih dönmez

fatura

a haber

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeyle ilgili de bilgiler verdi. Bu kışı atlatacak atlatacak kadar doğalgaz rezervlerinin olduğunu söyleyen Dönmez'in konuşmasının satır başları şu şekilde: 'Verileri topluyoruz'Elektrik faturalarıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Önce 150 kilovatla başlamıştık, sonra gelen talepleri değerlendirerek 210 kilovata çıkartılmıştır. Ocak ayı bizim meskenlerde enerji tüketiminin en fazla olduğu aydır. Kış dolayısıyla böyle bir yoğunluk olur. Neredeyse 3'te 2'si 210 kilovatı aşmamıştır. O dönemde ticarethanelerle ilgili tek tarife uygulamasını başlatmıştık. Meskende yüzde 64-65'ini kapsadığımızı söylemiştik. Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz. Burada da amacımız yüzde 65'ini indirimli tarife kapsamında karşılayacak bir çalışmadır. Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Ticarethanede de indirimli tarife olarak adlandıracağımız düşük tarifeli kademe olacak. Cemevlerinde yarı yarıya indirim olacak" dedi.'Ticarethanelerde iki kademeli bir tarife olacak"Bakan Dönmez, "Dolayısıyla bu küçük işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak" ifadelerini kullandı.'Elektrik şirketleri kar almazlar'Elektrik şirketlerinin yüksek kar yaptığı iddialarına yanıt veren Bakan Dönmez, "Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar. Yıl başına geldiğimizde elektrik üretim maliyetlerini EPDK hesapladı. Enerji borsasında günlük oluşan maliyetleri görebiliyoruz. Hükümetimiz, vatandaşımızı düşünerek sübvansiyon uyguluyor" dedi.CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun fatura ödememe çıkışıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarının geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceği yönelik çıkışına yanıt veren Dönmez, şu ifadeleri kullandı: Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz markete girdiniz, alışveriş yaptınız ama parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz. Bunun bir politika aracı olarak kullanılmasını doğru bulmam.

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elektrik, elektrik kesintisi, fatih dönmez, fatura, a haber