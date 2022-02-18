https://tr.sputniknews.com/20220218/fatih-erbakan-iki-ittifakla-da-birlikte-olmamiz-zor-gozukuyor-1054012508.html

Fatih Erbakan: İki ittifakla da birlikte olmamız zor gözüküyor

Fatih Erbakan: İki ittifakla da birlikte olmamız zor gözüküyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yüzde 20'lik bir kararsız seçmen kesimi olduğunu belirterek, "Bu da vatandaşın her iki ittifaktan da memnun... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T21:04+0300

2022-02-18T21:04+0300

2022-02-18T21:23+0300

politika

fatih erbakan

millet ittifakı

cumhur ittifakı

yeniden refah partisi

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açılış ve ziyaretler kapsamında Bilecik'e gelen ve parti birasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya çağrılmadığını söyledi.Bir gazetecinin, "Seçimlere yakın bir tarihte Cumhur İttifakı'ndan bir teklif gelirse tavrınız ne olur?" sorusuna, Fatih Erbakan, prensiplerin kendileri için önemli olduğunu anlattı.Erbakan, "Prensipler kabul edilmedikten sonra da bizim bir araya gelmemiz mümkün değildir. Cumhur İttifakı'yla da bir araya gelme ihtimalimizi de son derece düşük görüyorum." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin, "Üçüncü bir ittifak söylentileri var. Böyle bir ihtimal olabilir mi?" sorusunu ise Erbakan, şöyle yanıtladı:Programdan sonra kent merkezinde esnafı ziyaret ederek talepleri dinleyen Erbakan, basına kapalı gerçekleşen "Sandık Başmüşahitleri Toplantısı"na katıldı.

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fatih erbakan, millet ittifakı, cumhur ittifakı, yeniden refah partisi