https://tr.sputniknews.com/20220218/kurtulmus-idealist-ve-gelecek-hedefi-olan-gencinden-daha-guclu-hicbir-gucu-yoktur-1054008010.html

Kurtulmuş: İdealist ve gelecek hedefi olan gencinden daha güçlü hiçbir gücü yoktur

Kurtulmuş: İdealist ve gelecek hedefi olan gencinden daha güçlü hiçbir gücü yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, dünyanın iyi yetişmiş idealist ve gelecek hedefi olan gencinden daha güçlü hiçbir gücün bulunmadığını belirterek... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T18:47+0300

2022-02-18T18:47+0300

2022-02-18T19:00+0300

türkiye

numan kurtulmuş

gaziantep üniversitesi

türkiye

iha

siha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054007153_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4797630420667cef3686d4addf3a12d2.jpg

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında yaptığı konuşmada, öğrencilerle olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.Türkiye'nin bölgesinde güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye her alanda güçlü olmak mecburiyetindedir. İki ayağını da sağlam basmak zorundadır ve her bakımdan Türkiye bu gücünü ileriye doğru götürmek zorundadır" diye konuştu.'Bizim iki ayağımız var'Kurtulmuş, şöyle konuştu:Türkiye'nin jeopolitik, jeostratejik imkanların hepsini en güzel şekilde değerlendireceğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin açıldığını ve Türkiye'nin önlenemez yükseliş döneminin başladığını gördüğünü kaydetti.Yüksek teknolojinin gelişmekte olan ülkelere Allah'ın lütfu olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:Türkiye'nin İHA ve SİHA ürettiğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Sıkıntılarımız var mı, var'Ne yapılırsa yapılsın Türkiye'nin önlenemeyen yükseliş döneminin başladığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:Kurtulmuş, bir öğrencinin ekonomiye ilişkin sorusuna, küresel gıda fiyatlarının aşağıya doğru geleceğini, yaz döneminde Türkiye'de ciddi turizm hareketliliğinin olacağını, enflasyonun milleti ezdirmemesi için çabaların ortaya konduğunu dile getirdi.Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Arif Özaydın ve Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile öğrenciler katıldı.Daha sonra Kurtulmuş ile beraberindekiler, TEKNOFEST ve çeşitli yarışlarda başarı sağlayan öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

numan kurtulmuş, gaziantep üniversitesi, türkiye, iha, siha