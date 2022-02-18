https://tr.sputniknews.com/20220218/lukasenko-putinle-yapacagi-gorusmeler-icin-moskovada--1053984969.html

Lukaşenko, Putin’le yapacağı görüşmeler için Moskova’da

Lukaşenko, Putin’le yapacağı görüşmeler için Moskova’da

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T12:19+0300

2022-02-18T12:19+0300

2022-02-18T12:19+0300

aleksandr lukaşenko

rusya

belarus

nato

ukrayna

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Telegram'dan yapılan açıklamada, Lukaşenko’nun Moskova’ya iniş yaptığı belirtildi. Liderler iki ülke arasındaki ticari-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bölgenin güvenliği, karşılıklı ulusal çıkarların sağlanması ve uluslararası sorunlarla ilgili ortak eylemleri konuşmayı planlıyor. Bu arada görüşmeler Avrupa’nın doğusundaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Son aylarda Batı, Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve bölgedeki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddederek, bunların NATO’nun Rusya sınırlarındaki varlığını artırmak için kullanılan bahaneler olduğunu belirtiyor.

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belarus

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aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, nato, ukrayna