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Lukaşenko, Putin’le yapacağı görüşmeler için Moskova’da
Lukaşenko, Putin’le yapacağı görüşmeler için Moskova’da
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T12:19+0300
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belarus
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Telegram'dan yapılan açıklamada, Lukaşenko’nun Moskova’ya iniş yaptığı belirtildi. Liderler iki ülke arasındaki ticari-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bölgenin güvenliği, karşılıklı ulusal çıkarların sağlanması ve uluslararası sorunlarla ilgili ortak eylemleri konuşmayı planlıyor. Bu arada görüşmeler Avrupa’nın doğusundaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Son aylarda Batı, Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve bölgedeki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddederek, bunların NATO’nun Rusya sınırlarındaki varlığını artırmak için kullanılan bahaneler olduğunu belirtiyor.
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aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, nato, ukrayna

Lukaşenko, Putin’le yapacağı görüşmeler için Moskova’da

12:19 18.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.
Telegram'dan yapılan açıklamada, Lukaşenko’nun Moskova’ya iniş yaptığı belirtildi.
Liderler iki ülke arasındaki ticari-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bölgenin güvenliği, karşılıklı ulusal çıkarların sağlanması ve uluslararası sorunlarla ilgili ortak eylemleri konuşmayı planlıyor.
Bu arada görüşmeler Avrupa’nın doğusundaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Son aylarda Batı, Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve bölgedeki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddederek, bunların NATO’nun Rusya sınırlarındaki varlığını artırmak için kullanılan bahaneler olduğunu belirtiyor.
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