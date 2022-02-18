https://tr.sputniknews.com/20220218/lukasenko-putinle-yapacagi-gorusmeler-icin-moskovada--1053984969.html
Lukaşenko, Putin’le yapacağı görüşmeler için Moskova’da
Lukaşenko, Putin’le yapacağı görüşmeler için Moskova’da
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T12:19+0300
2022-02-18T12:19+0300
2022-02-18T12:19+0300
aleksandr lukaşenko
rusya
belarus
nato
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050994776_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_5bfef34505edaafc72dba277d7336f8f.jpg
Telegram'dan yapılan açıklamada, Lukaşenko’nun Moskova’ya iniş yaptığı belirtildi. Liderler iki ülke arasındaki ticari-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bölgenin güvenliği, karşılıklı ulusal çıkarların sağlanması ve uluslararası sorunlarla ilgili ortak eylemleri konuşmayı planlıyor. Bu arada görüşmeler Avrupa’nın doğusundaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Son aylarda Batı, Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve bölgedeki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddederek, bunların NATO’nun Rusya sınırlarındaki varlığını artırmak için kullanılan bahaneler olduğunu belirtiyor.
rusya
belarus
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050994776_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_1a5f6ee735bc785900f59db9c96033f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, nato, ukrayna
Lukaşenko, Putin’le yapacağı görüşmeler için Moskova’da
Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.
Telegram'dan yapılan açıklamada, Lukaşenko’nun Moskova’ya iniş yaptığı belirtildi.
Liderler iki ülke arasındaki ticari-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bölgenin güvenliği, karşılıklı ulusal çıkarların sağlanması ve uluslararası sorunlarla ilgili ortak eylemleri konuşmayı planlıyor.
Bu arada görüşmeler Avrupa’nın doğusundaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Son aylarda Batı, Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve bölgedeki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddederek, bunların NATO’nun Rusya sınırlarındaki varlığını artırmak için kullanılan bahaneler olduğunu belirtiyor.