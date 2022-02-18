https://tr.sputniknews.com/20220218/tuketici-guveni-subatta-geriledi-1053980720.html
Tüketici güveni Şubat'ta geriledi
Tüketici güveni Şubat'ta geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:29+0300
2022-02-18T10:29+0300
2022-02-18T10:29+0300
tüketici güven endeksi
ekonomi
şubat
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Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta 71,2 seviyesine geriledi.Ocak ayında endeks 73,20 değerini alarak Aralık ayında kaydedilen tarihi dip seviyeden yükseliş göstermişti.Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren alt endeks Ocak'taki 56,1 değerinden 55,2 değerine geriledi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi alt endeksi ise Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 4,2 gerileme ile 68,3 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 71,7 seviyesine geriledi. Endeks sonuçları tüketicinin gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinin düşüş kaydettiğini de gösterdi.
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tüketici güven endeksi, şubat
Tüketici güveni Şubat'ta geriledi
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı; Ocak ayında 73,2 olan endeks, Şubat ayında 71,2 oldu.
Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta 71,2 seviyesine geriledi.
Ocak ayında endeks 73,20 değerini alarak Aralık ayında kaydedilen tarihi dip seviyeden yükseliş göstermişti.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren alt endeks Ocak'taki 56,1 değerinden 55,2 değerine geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi alt endeksi ise Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 4,2 gerileme ile 68,3 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 71,7 seviyesine geriledi. Endeks sonuçları tüketicinin gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinin düşüş kaydettiğini de gösterdi.