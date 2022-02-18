https://tr.sputniknews.com/20220218/tuketici-guveni-subatta-geriledi-1053980720.html

Tüketici güveni Şubat'ta geriledi

Tüketici güveni Şubat'ta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T10:29+0300

2022-02-18T10:29+0300

2022-02-18T10:29+0300

tüketici güven endeksi

ekonomi

şubat

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Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta 71,2 seviyesine geriledi.Ocak ayında endeks 73,20 değerini alarak Aralık ayında kaydedilen tarihi dip seviyeden yükseliş göstermişti.Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren alt endeks Ocak'taki 56,1 değerinden 55,2 değerine geriledi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi alt endeksi ise Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 4,2 gerileme ile 68,3 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 71,7 seviyesine geriledi. Endeks sonuçları tüketicinin gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinin düşüş kaydettiğini de gösterdi.

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2022

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tüketici güven endeksi, şubat