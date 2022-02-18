https://tr.sputniknews.com/20220218/yargitaydan-emsal-karar-fazla-mesaide-gprs-kanit-oldu-1054003815.html
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS kanıt oldu
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS kanıt oldu
Bir temyiz davasına bakan Yargıtay, işçinin fazla mesainin ıspatı için telefonun GPRS kayıtlarının geçerli olabileceğine karar verdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T17:21+0300
2022-02-18T17:21+0300
2022-02-18T17:21+0300
türkiye
emsal karar
yargıtay
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Yargıtay, mesai saatlerinin hesaplanmasında telefon GPRS kayıtlarının kanıt olabileceğine hükmetti.Bir ilaç firmasında ilaç ve tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışan kişi, ayrıldığı işyerinden fazla mesai alacağı olduğu gerekçesiyle iş mahkemesine başvurdu.Davacı hafta içi 07.30'da çalışmaya başlayıp akşam saat 22.00'ye kadar çalıştığını, cumartesi günleri de 08.00'den saat 14.00'e kadar çalıştığını belirterek fazla çalışma ücretinin ödenmesini istedi.'İşçi fazla çalıştığını ispat etmeli'Davalı şirket sahibi ise davacının mesaisini kendisinin ayarladığını, prim alacağını daha fazla yükseltmek için kendi isteği ile fazla çalışmasının fazla mesai olarak kabul edilemeyeceğini, kendisine prim ödendiğini ve primlerin fazla mesai alacağından karşılanması gerektiğini savundu.Mahkeme, fazla mesai ücreti alacağının reddine karar verdi. Bunun üzerine karar temyize gitti. Davaya bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin fazla çalışma yaptığı iddiasını ispat etmesi gerektiğini belirtti.Fazla prim için yapılan mesainin davalı şirket tarafından üstü kapalı şekilde kabul edilmiş olduğuna işaret eden Yargıtay, çalışma saatlerinin işveren tarafından belirleneceğini kaydetti.Fazla çalışmanın ispat edilemediği gerekçesiyle iş mahkemesinin davayı reddetmesinin isabetsiz olduğunu belirten yüksek mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:
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emsal karar, yargıtay
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS kanıt oldu
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Bir temyiz davasına bakan Yargıtay, işçinin fazla mesainin ıspatı için telefonun GPRS kayıtlarının geçerli olabileceğine karar verdi.
Yargıtay, mesai saatlerinin hesaplanmasında telefon GPRS kayıtlarının kanıt olabileceğine hükmetti.
Bir ilaç firmasında ilaç ve tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışan kişi, ayrıldığı işyerinden fazla mesai alacağı olduğu gerekçesiyle iş mahkemesine başvurdu.
Davacı hafta içi 07.30'da çalışmaya başlayıp akşam saat 22.00'ye kadar çalıştığını, cumartesi günleri de 08.00'den saat 14.00'e kadar çalıştığını belirterek fazla çalışma ücretinin ödenmesini istedi.
'İşçi fazla çalıştığını ispat etmeli'
Davalı şirket sahibi ise davacının mesaisini kendisinin ayarladığını, prim alacağını daha fazla yükseltmek için kendi isteği ile fazla çalışmasının fazla mesai olarak kabul edilemeyeceğini, kendisine prim ödendiğini ve primlerin fazla mesai alacağından karşılanması gerektiğini savundu.
Mahkeme, fazla mesai ücreti alacağının reddine karar verdi. Bunun üzerine karar temyize gitti. Davaya bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin fazla çalışma yaptığı iddiasını ispat etmesi gerektiğini belirtti.
Fazla prim için yapılan mesainin davalı şirket tarafından üstü kapalı şekilde kabul edilmiş olduğuna işaret eden Yargıtay, çalışma saatlerinin işveren tarafından belirleneceğini kaydetti.
Fazla çalışmanın ispat edilemediği gerekçesiyle iş mahkemesinin davayı reddetmesinin isabetsiz olduğunu belirten yüksek mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:
"Mahkemece davacıya ait delil kısmında bildirilen telefon GPRS kayıtları, araç kayıtları, işverene haftalık sunulan raporlar celbedilerek tüm deliller birlikte değerlendirilerek fazla çalışma alacağı hakkında hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı gerekçeyle talebin reddi isabetsiz olmuştur. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına oybirliğiyle karar verildi."