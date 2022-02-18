https://tr.sputniknews.com/20220218/yargitaydan-emsal-karar-fazla-mesaide-gprs-kanit-oldu-1054003815.html

Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS kanıt oldu

Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS kanıt oldu

Bir temyiz davasına bakan Yargıtay, işçinin fazla mesainin ıspatı için telefonun GPRS kayıtlarının geçerli olabileceğine karar verdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T17:21+0300

2022-02-18T17:21+0300

2022-02-18T17:21+0300

türkiye

emsal karar

yargıtay

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Yargıtay, mesai saatlerinin hesaplanmasında telefon GPRS kayıtlarının kanıt olabileceğine hükmetti.Bir ilaç firmasında ilaç ve tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışan kişi, ayrıldığı işyerinden fazla mesai alacağı olduğu gerekçesiyle iş mahkemesine başvurdu.Davacı hafta içi 07.30'da çalışmaya başlayıp akşam saat 22.00'ye kadar çalıştığını, cumartesi günleri de 08.00'den saat 14.00'e kadar çalıştığını belirterek fazla çalışma ücretinin ödenmesini istedi.'İşçi fazla çalıştığını ispat etmeli'Davalı şirket sahibi ise davacının mesaisini kendisinin ayarladığını, prim alacağını daha fazla yükseltmek için kendi isteği ile fazla çalışmasının fazla mesai olarak kabul edilemeyeceğini, kendisine prim ödendiğini ve primlerin fazla mesai alacağından karşılanması gerektiğini savundu.Mahkeme, fazla mesai ücreti alacağının reddine karar verdi. Bunun üzerine karar temyize gitti. Davaya bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin fazla çalışma yaptığı iddiasını ispat etmesi gerektiğini belirtti.Fazla prim için yapılan mesainin davalı şirket tarafından üstü kapalı şekilde kabul edilmiş olduğuna işaret eden Yargıtay, çalışma saatlerinin işveren tarafından belirleneceğini kaydetti.Fazla çalışmanın ispat edilemediği gerekçesiyle iş mahkemesinin davayı reddetmesinin isabetsiz olduğunu belirten yüksek mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

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emsal karar, yargıtay