https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-cavusoglu-kovid-19-testlerim-hamdolsun-negatife-dondu-1054032684.html
Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü
Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs testlerinin negatife döndüğünü açıkladı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T18:32+0300
2022-02-19T18:32+0300
2022-02-19T18:33+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
kovid-19
koronavirüs testi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla koronavirüsü atlattığını açıkladı.Bakan Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.
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mevlüt çavuşoğlu, kovid-19, koronavirüs testi
Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü
18:32 19.02.2022 (güncellendi: 18:33 19.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs testlerinin negatife döndüğünü açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla koronavirüsü atlattığını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.