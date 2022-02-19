https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-cavusoglu-kovid-19-testlerim-hamdolsun-negatife-dondu-1054032684.html

Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü

Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs testlerinin negatife döndüğünü açıkladı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T18:32+0300

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politika

mevlüt çavuşoğlu

kovid-19

koronavirüs testi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla koronavirüsü atlattığını açıkladı.Bakan Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

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mevlüt çavuşoğlu, kovid-19, koronavirüs testi