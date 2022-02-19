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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları tespit edildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T11:45+0300
2022-02-19T11:45+0300
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Hazine ve Maliye Bakanlığının parasal sınırlar ve oranları içeren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı, 2 bin 260 lira ile 38 bin 600 lira arasında değişecek.Harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları, 1235 lira ile 909 bin 960 lira arasında belirlenirken, en yüksek avans sınırı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığına yönelik olacak.Özel bütçeli idareler için avans sınırları da 2 bin 370 lira ile 1 milyon 714 bin 125 lira arasında değişen miktarlarda belirlendi.Kanuni faiz ve temerrüt faizleriTebliğle, uygulanması gereken kanuni ve temerrüt faizi oranları da belirlendi.Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde ise yüzde 15,75 olarak uygulanacak.Öte yandan, ön ödeme usul ve esaslarını düzenleyen Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle, Satınalmalar İçin Açılan Kredilerde Paranın Doğrudan Banka Hesaplarına Aktarılması Uygun Görülen Kuruluşlar Listesi'nde değişikliğe gidildi.Liste, "Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ve bağlı ortaklıklarından faaliyet konusundaki tüm mal ve hizmet alımları", "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı", "Türk Standartları Enstitüsü" eklenerek düzenlendi.
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hazine ve maliye bakanlığı, resmi gazete

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi

11:45 19.02.2022
© AAHesap makinesi - denetmen
Hesap makinesi - denetmen - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA
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Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının parasal sınırlar ve oranları içeren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı, 2 bin 260 lira ile 38 bin 600 lira arasında değişecek.
Harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları, 1235 lira ile 909 bin 960 lira arasında belirlenirken, en yüksek avans sınırı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığına yönelik olacak.
Özel bütçeli idareler için avans sınırları da 2 bin 370 lira ile 1 milyon 714 bin 125 lira arasında değişen miktarlarda belirlendi.

Kanuni faiz ve temerrüt faizleri

Tebliğle, uygulanması gereken kanuni ve temerrüt faizi oranları da belirlendi.
Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde ise yüzde 15,75 olarak uygulanacak.
Öte yandan, ön ödeme usul ve esaslarını düzenleyen Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, Satınalmalar İçin Açılan Kredilerde Paranın Doğrudan Banka Hesaplarına Aktarılması Uygun Görülen Kuruluşlar Listesi'nde değişikliğe gidildi.
Liste, "Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ve bağlı ortaklıklarından faaliyet konusundaki tüm mal ve hizmet alımları", "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı", "Türk Standartları Enstitüsü" eklenerek düzenlendi.
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