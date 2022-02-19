https://tr.sputniknews.com/20220219/iett-otobusu-kamyonete-carpti-1-agir-yarali-1054035248.html
İETT otobüsü kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
İETT otobüsü kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
İstanbul Güngören'de park halindeki bir kamyonete çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T21:17+0300
2022-02-19T21:17+0300
2022-02-19T21:18+0300
türkiye
iett
otobüs
kaza
istanbul
güngören
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İstanbul Güngören'de, Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde Bağcılar yönünde ilerleyen Ramazan Özer'in kullandığı İETT otobüsü, kavşakta dönerken kaymaya başladı.Kontrolden çıkan araç, kavşakta park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol arka tarafındaki camından fırlayan Nurettin Akkaya adlı yolcu yola düştü.Başından ağır yaralanan Akkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazaya karışan otobüs ve kamyonet olay yerinden kaldırıldı
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iett, otobüs, kaza, istanbul, güngören
İETT otobüsü kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
21:17 19.02.2022 (güncellendi: 21:18 19.02.2022) Abone ol
İstanbul Güngören'de park halindeki bir kamyonete çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı.
İstanbul Güngören'de, Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde Bağcılar yönünde ilerleyen Ramazan Özer'in kullandığı İETT otobüsü, kavşakta dönerken kaymaya başladı.
Kontrolden çıkan araç, kavşakta park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol arka tarafındaki camından fırlayan Nurettin Akkaya adlı yolcu yola düştü.
Başından ağır yaralanan Akkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan otobüs ve kamyonet olay yerinden kaldırıldı